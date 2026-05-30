La Mundial celebra con rotundo éxito la gran Feria del Electricista con las mejores marcas

San Pedro Sula.

La sucursal de La Mundial en Prado Alto se vistió de fiesta para recibir a decenas de profesionales en la esperada Feria del Electricista. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de múltiples actividades interactivas, degustaron deliciosos bocadillos y compartieron en un ambiente general muy amigable. El evento fue diseñado no solo para exhibir herramientas y materiales de vanguardia, sino para crear un espacio de convivencia y aprendizaje mutuo entre colegas.

El propósito principal de esta exitosa feria fue rendir un merecido homenaje a la importancia del oficio del electricista en nuestra sociedad. Estos profesionales son el pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de las infraestructuras modernas, garantizando que la energía fluya de manera correcta y sin riesgos. Su amplio conocimiento técnico y dedicación diaria permiten que tanto hogares como áreas industriales funcionen de forma óptima e ininterrumpida.

La feria contó con la prestigiosa participación de gigantes del sector eléctrico, comenzando por Sylvania, reconocida ampliamente por sus soluciones de iluminación eficientes y sostenibles. También estuvo presente Eagle, aportando su vasta experiencia en accesorios eléctricos de alta durabilidad, y Btcino, que deslumbró al público con sus líneas de interruptores y placas de diseño innovador y elegante. Cada exhibición permitió a los profesionales interactuar directamente con las novedades del mercado.

A esta cumbre de calidad se sumó Schneider Electric, un líder mundial indiscutible en gestión de energía y automatización, junto a Avtek, marca especializada en la protección integral de equipos electrónicos contra variaciones de voltaje. Por su parte, 3M demostró una vez más su liderazgo con sus indispensables cintas y productos de aislamiento de calidad superior, mientras que Wadfow sorprendió a los asistentes con su robusto catálogo de herramientas profesionales.

Para extender la celebración más allá de la feria, todas estas marcas patrocinadoras han preparado beneficios adicionales para los clientes. Durante todo este fin de semana, los artículos de las firmas participantes tendrán precios especiales en las instalaciones de La Mundial. Esta se presenta como una oportunidad inigualable para que los especialistas renueven su equipo de trabajo o su inventario de repuestos con materiales de primer nivel y un gran ahorro.

Al cierre de la jornada, el evento se catalogó como un éxito total que superó todas las expectativas de los organizadores, marcas y participantes. Muchísimos premios fueron repartidos mediante divertidas dinámicas, dejando a todos los presentes sumamente felices y satisfechos por la experiencia vivida. La Mundial reafirma de esta manera su compromiso inquebrantable de seguir apoyando a los profesionales del rubro, consolidándose como la casa preferida de los electricistas.