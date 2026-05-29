La pasión por el fútbol se transforma en experiencias inolvidables gracias a Davivienda

Davivienda anunció recientemente a los afortunados ganadores de su campaña titulada Eso que siente se llama fútbol, una iniciativa que distribuyó más de L2 millones en diversos premios. Esta estrategia permitió a los usuarios de tarjetas Platinum, Black, Signature, Infinite, Clásica y Oro participar activamente tras cada transacción realizada durante la vigencia de la promoción. Entre los reconocimientos más destacados se encuentran tres viajes internacionales diseñados para vivir la cultura futbolística en destinos emblemáticos. Los ganadores de estas experiencias fueron Carlos Enrique López Delcid, quien viajará a Argentina; David Aquiles Medina Somoza, con destino a Brasil; y Gloria Suyapa Bárcenas Vallada, quien disfrutará de una experiencia en España.

La campaña también impactó positivamente en el día a día de otros 45 clientes mediante sorteos quincenales realizados a lo largo del periodo promocional. Estos participantes recibieron televisores de 65 pulgadas y consolas PlayStation 5, acercando la tecnología de vanguardia y la emoción del fútbol directamente a sus hogares. La alegría se extendió a un grupo adicional de clientes que recibieron bonos de consumo y premios en efectivo que alcanzaron montos de hasta L500,000, L100,000 y L50,000. Entre los beneficiados figuran Jensel Raynel Silva Figueroa, Luis Alonzo López Escobar, Claudia Josefina Almendárez, Sergio Alfonso Barrientos, Amalia Patricia Hernández, María del Carmen Ávila López, Danilo Orellana Midence, Douglas Joaquín Almendárez, Víctor Josué Pavón Aguilar, Mario Edgardo Lagos Cruz y Sandy Sirhley Isaula.