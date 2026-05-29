Banco LAFISE y Colección Erandique impulsan la cultura hondureña con el lanzamiento de la obra póstuma de Nora Landa Blanco

Tegucigalpa.

El evento se llevó a cabo el pasado 22 de mayo en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, donde familiares, amigos, representantes del ámbito cultural y amantes de la literatura se reunieron para rendir homenaje al legado de una de las voces más destacadas del periodismo y la literatura hondureña.

Como parte de su compromiso con el desarrollo cultural y la preservación del patrimonio intelectual del país, Banco LAFISE patrocinó el lanzamiento de Comedias, amores y orgías (Análisis de grandes obras y autores de la literatura universal), una obra de la recordada periodista y escritora hondureña Nora Landa Blanco de Tróchez, publicada por Colección Erandique.

La noche estuvo marcada por la presencia especial de Norita Schauer, hija de la autora y periodista radicada en Estados Unidos, quien viajó expresamente para acompañar este lanzamiento y rendir homenaje a la memoria de su madre. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Norita recordó a Nora Landa Blanco como una mujer apasionada por el periodismo y la literatura, cuya actitud rebelde desafiaba los estándares conservadores y machistas de la Tegucigalpa de los años 50, 60 y 70.

“Mi mamá resumía cada semana libros de doscientas, trescientas y hasta cuatrocientas páginas, porque quería que aquellas personas que no podían comprar los libros por razones económicas descubrieran La divina comedia, Cien años de soledad, La orgía perpetua, Los miserables, entre otras”, comentó Norita Schauer, hija de la autora.

Una obra rescatada del olvido



El libro reúne cuarenta y cuatro comentarios y análisis literarios escritos originalmente para el suplemento Día 7 de Diario La Tribuna, publicaciones que durante décadas acercaron la literatura universal a miles de lectores hondureños. Hace más de treinta años, aquellos textos se convirtieron en una referencia obligada para estudiantes, maestros y amantes de la lectura.

Según explica el escritor y editor Óscar Flores López, la idea de recuperar esta obra nació durante las conversaciones para reeditar Te regalo un resumen —publicado originalmente en 1994 y próximo también a ser reeditado por Colección Erandique—, cuando Norita Schauer compartió el manuscrito de Libertad tranquila, un libro que su madre no alcanzó a ver publicado en vida y que tomó finalmente el nombre de Comedias, amores y orgías, en alusión al espíritu irreverente, crítico y apasionado de la autora.