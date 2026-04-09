Tota Medina señala al FVS y habla de la situación económica de Victoria

Tegucigalpa, Honduras.

En lo estrictamente deportivo, el equipo logró competir por momentos ante un rival de mayor jerarquía, apostando por el orden táctico y la disciplina defensiva. Sin embargo, la falta de contundencia en momentos clave terminó pasando factura

En la previa del duelo ante Olimpia , el técnico reconoció que las dificultades extradeportivas impactan directamente en el futbolista, quien debe competir mientras lidia con preocupaciones personales y familiares. “No es fácil separar una cosa de la otra”, admitió, al mismo tiempo que valoró el esfuerzo de sus jugadores por mantenerse competitivos pese a la adversidad.

El entrenador del Victoria, Hernán 'Tota' Medina , analizó el duro momento que atraviesa su equipo, dejando claro que la situación económica no puede desligarse del rendimiento dentro del campo.

Del mismo modo, habló del polémico penal que le pitaron en contra y que para él no era penal: "El jugador se desliza y lo más natural cuando uno cae es apoyar la mano"

CONFERENCIA DE PRENSA

Sin dejar de lado todo lo que se habló en la previa, la situación económica y las dificultades que ha tenido su equipo, ¿cómo analiza el partido?

Buenas noches. A ver, no es fácil separar una cosa de la otra. Van de la mano porque el futbolista es el mismo: es la persona y viene acompañado de todas las sensaciones y situaciones que estamos viviendo fuera del campo, y muchas veces eso también influye dentro.

Es una situación difícil y complicada en el día a día, más aún cuando tenemos compromisos de esta índole. Entonces, es complicado hacer un análisis completo públicamente; yo tengo mi propio análisis con los jugadores para resguardar ciertas situaciones.

En lo deportivo, creo que estuvimos a la altura de un rival de gran jerarquía como Olimpia. Sabíamos que debíamos ser un equipo muy ordenado, por momentos lo logramos. Ellos manejaron la pelota y los tiempos, mientras nosotros buscábamos cerrar espacios y aprovechar nuestras oportunidades.

Tuvimos algunas, marcamos un gol y pudimos haber hecho uno o dos más de contra, así como ellos también generaron peligro. Nos faltó claridad y puntería en jugadas puntuales. Al final, queda la sensación de que lo trabajamos bien, de principio a fin, pero no pudimos llevarnos nada.

El presidente del equipo mencionó que ya se habían pagado dos meses. ¿Es cierto? ¿Cómo está la situación? ¿Y cómo motiva a un futbolista en este contexto?

No estoy en la economía diaria del club. Si hoy se hizo algún pago, fue durante el día. Pero venimos arrastrando esta situación desde hace tiempo.

Imagínense: uno no entra a la banca en línea antes del partido para ver si tiene dinero. Y además, le pedimos al jugador que esté concentrado, atento a la marca, al rival... mientras también está preocupado por su familia, por si puede enviar dinero para cubrir necesidades.

Son muchas cargas. No solo jugamos con carga deportiva, sino también anímica. Esto lo vienen arrastrando desde el torneo anterior. Es difícil competir así, y más ante un rival como Olimpia.

Aun así, valoro mucho a los jugadores por el esfuerzo que hacen. También reconozco el esfuerzo de los directivos por cumplir. Todos estamos trabajando por lo mismo: que el equipo se mantenga en primera división.

Sobre la jugada polémica, ¿considera que fue mano?

Para mí es una mano natural. Vi el monitor. El jugador se desliza y lo más natural cuando uno cae es apoyar la mano.

Eso lo interpreto yo y lo interpretan ustedes. Es difícil cobrar un penal en contra de Olimpia y después no revisar otra jugada similar. Por eso pedí que la revisaran.

Los jugadores me dicen que estaban apoyando la mano en el suelo. Es un gesto natural. Pero bueno, son criterios arbitrales y hay que respetarlos.

Como dije antes, estos puntos para nosotros son muy importantes por la situación en la que estamos. Pero no podemos quedarnos en eso, debemos seguir adelante.

Con toda esta incertidumbre económica, ¿cómo se maneja lo emocional del grupo, incluso con el riesgo de descenso?

Estos jugadores tienen una valentía enorme. Cada vez que salen a la cancha representan al club con profesionalismo, a pesar de todo.

Tenemos errores y falencias, pero trabajamos en eso. Yo intento que ellos entiendan el momento que están viviendo, que es una oportunidad para hacer historia en el club.

Se trata de hacerlos creer, de que confíen en lo que son capaces de dar. Esto no es solo fuerza, es convicción. Mientras mantengan esa convicción, vamos a seguir adelante.