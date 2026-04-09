Chirinos se pronuncia sobre la polémica expulsión de José García

Tegucigalpa, Honduras.

Por todo lado, agregó que Motagua (su próximo rival) viene pasando buenos minutos y que esperan quitarle el invicto el domingo si no lo hace hoy Marathón.

Del mismo modo, confesó que se siente mal por el duro castigo que recibió José García y le dijo: “Que me escriba para ayudar”

Michael Chirinos , autor del doblete en el triunfo del Olimpia ante Victoria ayer en el Estadio Chelato Uclés habló con la prensa sobre la expulsión de José García en el partido anterior.

PALABRAS DE CHIRINOS

Si volvimos al gol en un partido complicado. Tuvimos muchas para liquidar el partido y logramos un triunfo importante para lo que viene. Gracias a Dios anotamos dos goles y logramos sumar

¿Qué pasa con Bengtson? ¿Está separado del equipo?

Está arreglando un problema interno y esperamos ya esté de vuelta en el próximo partido.

Chirinos sobre la expulsión de José García

Menjivar es un pasado y eso es parte de la confianza. Con García tenemos eso y siendo honesto si estamos en el campo 11 vs 11 no hubiera ido al VAR porque hemos bromeado así siempre y vi una opción para poder quedar de manera igual. También me dolió mucho esa expulsión porque le pusieron bastantes juegos y la multa económicamente, pero bueno. Es parte del fútbol y toca aceptar.

Él dijo que deberías de trabajar como actor...

Lo que pasa que es una oportunidad con el VAR y aprovecha esa oportunidad para quedar 10 contra 10 y él tiene que aprender.

No se te pasó por la mente sobre lo del sueldo de García

No, a uno ni se le pasa eso por la mente. Que le tocar el dinero a un jugador en estas instancias es difícil y si ocupa que me escriba.

¿Han hablado?

No no hemos hablado porque cambiamos de celular y no hemos podido hablar. Puedo ayudarte un poco ya ver si me escribe.

¿La amistad va primero?

Si, solo vi una ventaja y tuve que aprovecharla.

Sobre Motagua

Es un rival muy fuerte, está trabajando bien y este triunfo nos ayuda a llegar con confianza al clásico.

Aspiran al segundo lugar

Si, eso siempre están nuestros aviones. Ojalá mañana pierda contra el rival complicado y sino pues tendremos que derrotarlos el domingo.