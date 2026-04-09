Luis trabajaba como delivery, pero en su mochila también llevaba sustancias prohibidas

La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía #7 (UMEP-7), reportó la detención de un individuo vinculado al delito de tráfico de drogas durante un operativo ejecutado en la colonia San Carlos de Sula, a pocos metros del Instituto José Trinidad Reyes.
El detenido fue identificado como Luis Alexander Padilla Amaya, de 35 años.
Momento en que Luis era trasladado a la posta policial de Sunseri.
El detenido es originario de Comayagua y residente en la colonia Monte de Sion, en San Pedro Sula, quien se desempeñaba como repartidor a domicilio.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso habría utilizado su labor de delivery como fachada para la distribución de supuesta droga a domicilio.
Durante la acción, los agentes decomisaron una bolsa plástica transparente que contenía aproximadamente una libra de presunta marihuana.
Además, un teléfono celular marca Samsung S24 Ultra, color champán, y una motocicleta color negro con franjas rojas.
La detención se llevó a cabo en la 9 calle, entre 22 y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, cuando el individuo se encontraba, presuntamente, a la espera de realizar una entrega.
Según las autoridades, la captura fue posible tras labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes asignados al operativo.
El sospechoso fue remitido conforme a ley y puesto a disposición del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.