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Piden 36 años de cárcel para “la madrastra”: rompe en llanto y envía fuerte mensaje a su expareja

Katherine Romero fue acusada por abusar de un menor de 14 años y una niña de siete años, ambos eran hijos de su expareja. Se reveló que los actos atroces los realizó por más de cinco años

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El Ministerio Público solicitó este jueves una pena de 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, declarada culpable por delitos sexuales en perjuicio de sus dos hijastros menores de edad, durante la audiencia de individualización de la pena.

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La acusada, conocida como “la madrastra”, reaccionó visiblemente afectada al escuchar la petición fiscal. Entre lágrimas, envió un mensaje a su expareja, a quien pidió que "retirara sus pertenencias de la casa y que le pagara los 15 mil lempiras que le debía".

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Katherine Romero fue declarada culpable el pasado 10 de marzo por unanimidad por un Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, tras ser encontrada responsable de tres delitos sexuales cometidos contra un niño y una niña, hijos de su expareja.

 Foto: LA PRENSA
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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los abusos ocurrieron durante varios años, en momentos en que los menores se encontraban bajo el cuidado de la imputada. Los hechos se habrían prolongado por al menos seis años.

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La captura de la acusada se realizó el 26 de mayo de 2025 en un centro comercial de San Pedro Sula, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de una denuncia interpuesta por el padre de los menores al conocer los supuestos abusos.

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Durante el proceso judicial, uno de los elementos clave fue la declaración de las víctimas a través de la cámara Gesell, un mecanismo que permite a menores brindar su testimonio en condiciones protegidas. En ese espacio, ambos señalaron directamente a Romero Sorto como responsable.

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Asimismo, las autoridades decomisaron varios teléfonos celulares en los que se encontraron mensajes considerados comprometedores, particularmente entre la acusada y el menor de 14 años, los cuales fueron incorporados como prueba en el juicio.

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Según el expediente judicial, los abusos ocurrieron en la vivienda donde residía la acusada junto al padre de los menores, a la que los niños acudían durante fines de semana.

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El menor habría sido víctima desde los 11 años y posteriormente a los 13, mientras que también se documentaron hechos en perjuicio de la niña, menor de siete años

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Desde el inicio del proceso, Romero Sorto permanece recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara, Francisco Morazán.

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