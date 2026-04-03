Más de 350 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Guatemala en 2026

Al menos 350 niñas de entre 10 y 14 años han quedado embarazadas víctimas de una violación sexual en Guatemala durante 2026, según datos de organizaciones sociales en beneficio de la infancia.
La alarmante cifra de embarazos en menores incluye a dos niñas de 10 años, tres niñas de 11 años, 12 niñas de 12 años, 70 de 13 años y 270 de 14 años (357 en total), de acuerdo con información recopilada este viernes de la organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.
Los datos son referentes a los 22 departamentos (provincias) del país centroamericano, donde Huehuetenango, fronterizo con México, presenta la mayor cantidad de casos, seguido del departamento de Guatemala (centro).
En 2025, según la misma fuente, fueron contabilizados 2.101 embarazos de niñas menores de 14 años por violación sexual, mientras que en 2024 el número ascendió a 1.953 menores de edad.
Los cálculos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva son respaldados por la Registro Nacional de Personas guatemalteco, de carácter estatal.
En octubre pasado, diversas organizaciones sociales de Guatemala alzaron la voz para denunciar la persistente situación de inequidad, exclusión, discriminación y múltiples formas de violencia que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el país.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el mismo Observatorio de Salud Reproductiva recalcaron su "profunda preocupación e indignación" ante lo que calificaron como un "incumplimiento sistemático" del Estado en garantizar los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia.
"Cada embarazo infantil es una evidencia de violencia sexual. Cada niña desaparecida o traficada refleja la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia", advirtió Nery Rodenas, en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.