Más de 350 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Guatemala en 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Al menos 350 niñas de entre 10 y 14 años han quedado embarazadas víctimas de una violación sexual en Guatemala durante 2026, según datos de organizaciones sociales en beneficio de la infancia.

La alarmante cifra de embarazos en menores incluye a dos niñas de 10 años, tres niñas de 11 años, 12 niñas de 12 años, 70 de 13 años y 270 de 14 años (357 en total), de acuerdo con información recopilada este viernes de la organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.

Los datos son referentes a los 22 departamentos (provincias) del país centroamericano, donde Huehuetenango, fronterizo con México, presenta la mayor cantidad de casos, seguido del departamento de Guatemala (centro).