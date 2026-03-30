Guatemala reporta dos muertes de niños por sarampión y casi 3,600 contagiados

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Las autoridades sanitarias guatemaltecas confirmaron este lunes dos muertes de niños a causa del sarampión, una enfermedad que en 2026 ha provocado el contagio de casi 3,600 personas. De acuerdo con la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), las víctimas son dos niños de 10 y 11 meses de edad, respectivamente, los primeros contabilizados en los últimos años.

El niño de 11 meses murió en una región comunitaria de la provincia noroccidental de Quiché, cuya madre también dio positivo de la enfermedad. Mientras que el de 10 meses falleció en el departamento de Guatemala (centro) luego que se le diagnosticara con sarampión el 27 de febrero de este año, según las autoridades.

De acuerdo con las últimas estadísticas de la cartera de Salud, Guatemala registró hasta el momento 3.594 casos de sarampión a nivel nacional. El Ministerio de Salud mantiene una estrategia llamada "vacunación de bloqueo" para interrumpir la transmisión de la enfermedad y recordó que el último gran brote en el país ocurrió en 1990. Las autoridades recordaron a través de sus canales oficiales que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible por medio de la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros". De acuerdo con la entidad, en 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.