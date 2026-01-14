Honduras registra primer sospechoso de sarampión tras evento en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud informó que Honduras enfrenta su primer caso sospechoso de sarampión, identificado después de la participación de 90 ciudadanos hondureños en un evento religioso celebrado en Guatemala. El caso corresponde a una persona originaria del departamento de Colón, quien presenta tos, uno de los síntomas asociados a esta enfermedad viral, informó Lorenzo Pavón, jefe de Vigilancia de la Salud.

“En Honduras ya sabemos que participaron personas de Colón, y una de esas personas ya presenta tos; esperemos que no esté relacionada con el sarampión”, señaló el funcionario. Pavón detalló que el paciente se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias esperan la aparición de síntomas más característicos de la enfermedad, como manchas blancas en la cavidad bucal y erupciones cutáneas. Asimismo, indicó que las zonas centro y norte del país concentran la mayor cantidad de personas que asistieron al evento religioso en Guatemala, procedentes de San Pedro Sula, Comayagua y el Distrito Central. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El epidemiólogo aclaró que Honduras no registra casos confirmados de sarampión; sin embargo, advirtió que Guatemala ya confirmó seis casos, mientras que Costa Rica y El Salvador reportan un caso cada uno, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región. “Se activaron los puntos de contingencia en los puntos de entrada marítimos, aéreos y terrestres para la prevención, abordaje y respuesta ante el sarampión y otras emergencias de salud pública de interés internacional”, explicó Pavón.

Urgente vacunación de menores de edad

El experto agregó que hasta el momento se ha identificado a la población que no cuenta con el esquema completo de vacunación, especialmente los menores de edad, quienes se perfilan como el grupo más vulnerable ante la enfermedad. “Se ha realizado la vacunación y detección en niños que están parcialmente vacunados o que no están vacunados, que constituyen la mayor parte de la población vulnerable”, precisó. Voceros de distintos centros asistenciales aseguraron que, aun cuando Honduras no registra casos confirmados, recomiendan a toda la población implementar las medidas de protección correspondientes. La alerta se emite tras reportes oficiales de transmisión en varios países de América, incluidos Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay, durante 2025.