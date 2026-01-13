  1. Inicio
  2. · Honduras

Salud activa equipos de respuesta rápida en Atlántida ante amenaza del sarampión

Autoridades regionales de Salud definen un plan estratégico en los ocho municipios de Atlántida para fortalecer la vigilancia epidemiológica ante la amenaza de casos importados de sarampión

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 17:09 -
  • Carlos Molina
Salud activa equipos de respuesta rápida en Atlántida ante amenaza del sarampión

El personal médico, de enfermería y los técnicos de salud de los ocho municipios de Atlántida diseñaron rutas de vigilancia, bloqueo y control con el objetivo de mantener a Honduras libre de sarampión.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Ante la alerta epidemiológica emitida en países vecinos como Guatemala y El Salvador, autoridades de la Región Sanitaria de Atlántida se reunieron este martes con sus equipos regionales y municipales para diseñar un plan de acción estratégico orientado a la prevención, detección temprana y contención de posibles casos de sarampión.

Pese a que Honduras se mantiene libre de sarampión desde 1997, las autoridades de Salud buscan “blindar” el departamento mediante el fortalecimiento de los procesos técnicos y gerenciales en los Establecimientos de Salud (ES) y Unidades Municipales de Intervención en Salud (UMIS).

Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa realizada recientemente en Guatemala.

La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, quien informó que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa.

Reactivación y reforzamiento técnico

Ingrid Medina, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Región Departamental de Salud de Atlántida, explicó que esta reunión marca el inicio de una fase intensiva de preparación.

“Es un reforzamiento y una reactivación de los equipos de respuesta rápida que fueron capacitados el año pasado. Estos equipos pertenecen al primer nivel de atención, que son quienes tienen el contacto directo con los pacientes en los ocho municipios de Atlántida”, señaló Medina.

Tela busca dinamizar su economía atrayendo turistas salvadoreños y cruceros europeos

El contingente de respuesta está integrado por un equipo multidisciplinario que incluyen: epidemiólogos y médicos. Asimismo enfermeras, laboratoristas y técnicos en salud ambiental, entre otros.

El plan de acción no solo se enfoca en la vigilancia, sino también en la operatividad de campo. Se están retomando y coordinando rutas críticas que incluyen bloqueos epidemiológicos, intensificación de la vacunación, búsqueda activa de casos, notificaciones en tiempo real y visitas domiciliarias.

“Estamos estableciendo las rutas a seguir para el seguimiento de contactos en caso de presentarse un paciente, así como la toma de muestras y la coordinación logística necesaria”, agregó la funcionaria.

El Hospital Atlántida de La Ceiba permanece abarrotado de pacientes con enfermedades respiratorias, y el personal médico se mantiene en alerta ante el riesgo de sarampión.

El Hospital Atlántida de La Ceiba permanece abarrotado de pacientes con enfermedades respiratorias, y el personal médico se mantiene en alerta ante el riesgo de sarampión.

 (Foto: La Prensa)

Llamado a la población

La Secretaría de Salud enfatiza que la colaboración ciudadana es vital para garantizar el derecho a la salud. Las recomendaciones principales para los habitantes de Atlántida son: vigilancia de síntomas: estar atentos a cuadros de fiebre y sarpullido (erupciones en la piel).

Más del 50% de pacientes en psicología presentan depresión o ansiedad en el IHSS

Antecedentes de viaje: Si la persona presenta síntomas y ha viajado recientemente a países con casos confirmados, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Vacunación: Verificar que niños y adultos tengan su esquema de vacunación completo, siendo esta la medida de prevención más eficaz.

Con estas acciones, la Región Sanitaria de Atlántida busca lograr una mejora sustancial en sus procesos internos y asegurar una respuesta inmediata que proteja a la población del litoral Atlántico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias