Salud activa equipos de respuesta rápida en Atlántida ante amenaza del sarampión

La Ceiba, Atlántida

Ante la alerta epidemiológica emitida en países vecinos como Guatemala y El Salvador, autoridades de la Región Sanitaria de Atlántida se reunieron este martes con sus equipos regionales y municipales para diseñar un plan de acción estratégico orientado a la prevención, detección temprana y contención de posibles casos de sarampión. Pese a que Honduras se mantiene libre de sarampión desde 1997, las autoridades de Salud buscan “blindar” el departamento mediante el fortalecimiento de los procesos técnicos y gerenciales en los Establecimientos de Salud (ES) y Unidades Municipales de Intervención en Salud (UMIS). Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa realizada recientemente en Guatemala. La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, quien informó que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa.

Reactivación y reforzamiento técnico

Ingrid Medina, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Región Departamental de Salud de Atlántida, explicó que esta reunión marca el inicio de una fase intensiva de preparación. "Es un reforzamiento y una reactivación de los equipos de respuesta rápida que fueron capacitados el año pasado. Estos equipos pertenecen al primer nivel de atención, que son quienes tienen el contacto directo con los pacientes en los ocho municipios de Atlántida", señaló Medina.

El contingente de respuesta está integrado por un equipo multidisciplinario que incluyen: epidemiólogos y médicos. Asimismo enfermeras, laboratoristas y técnicos en salud ambiental, entre otros.

El plan de acción no solo se enfoca en la vigilancia, sino también en la operatividad de campo. Se están retomando y coordinando rutas críticas que incluyen bloqueos epidemiológicos, intensificación de la vacunación, búsqueda activa de casos, notificaciones en tiempo real y visitas domiciliarias. “Estamos estableciendo las rutas a seguir para el seguimiento de contactos en caso de presentarse un paciente, así como la toma de muestras y la coordinación logística necesaria”, agregó la funcionaria.

Llamado a la población

La Secretaría de Salud enfatiza que la colaboración ciudadana es vital para garantizar el derecho a la salud. Las recomendaciones principales para los habitantes de Atlántida son: vigilancia de síntomas: estar atentos a cuadros de fiebre y sarpullido (erupciones en la piel).