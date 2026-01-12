90 hondureños bajo vigilancia por sarampión tras evento en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa realizada recientemente en Guatemala.

La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa.

En el caso de Guatemala, las autoridades sanitarias han confirmado cinco casos de sarampión, todos vinculados a la congregación religiosa en la que participaron ciudadanos hondureños.

“Damos seguimiento a las personas que participaron ahí; ya las tenemos detectadas. Provienen de Colón, Sabá, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Taulabé, Siguatepeque y una persona del Distrito Central”, informó Pavón.

El funcionario aseguró que ninguna de las personas bajo vigilancia ha desarrollado síntomas de la enfermedad, incluso después de haber transcurrido el primer período de incubación.

“Ya pasó el primer período de incubación, pero lo vamos a extender, en vista de que estas personas pudieron haber tenido contacto con otras que no participaron en esa congregación ni en la visita a Guatemala”, explicó.