90 hondureños bajo vigilancia por sarampión tras evento en Guatemala

Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa realizada recientemente en Guatemala.
La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa.
En el caso de Guatemala, las autoridades sanitarias han confirmado cinco casos de sarampión, todos vinculados a la congregación religiosa en la que participaron ciudadanos hondureños.
“Damos seguimiento a las personas que participaron ahí; ya las tenemos detectadas. Provienen de Colón, Sabá, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Taulabé, Siguatepeque y una persona del Distrito Central”, informó Pavón.
El funcionario aseguró que ninguna de las personas bajo vigilancia ha desarrollado síntomas de la enfermedad, incluso después de haber transcurrido el primer período de incubación.
“Ya pasó el primer período de incubación, pero lo vamos a extender, en vista de que estas personas pudieron haber tenido contacto con otras que no participaron en esa congregación ni en la visita a Guatemala”, explicó.
Pavón recordó que Honduras no registra casos de sarampión desde 1997, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa como medida preventiva para evitar la reintroducción del virus en el país.
“Este es un llamado a las personas que presenten sintomatología compatible con sarampión a que acudan a centros asistenciales públicos o privados y que informen con honestidad si estuvieron en Guatemala o tuvieron contacto con personas que asistieron al encuentro religioso en ese país”, enfatizó el jefe de la unidad.
Según alertas epidemiológicas regionales, América registra casos confirmados de sarampión desde 2025, situación que se intensificó tras el encuentro religioso celebrado recientemente en Guatemala, que congregó a unas dos mil personas provenientes de distintos países, entre ellos Honduras.
Los principales síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, secreción nasal, conjuntivitis, pequeñas manchas blancas en el interior de la boca y una erupción cutánea roja que comienza en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo, apareciendo varios días después de los primeros síntomas.
Como medida de prevención, Carlos Umaña, médico, recomendó a la Sesal reforzar las campañas de vacunación, especialmente en menores de edad, población que se perfila como la más vulnerable ante esta enfermedad.
“Lo que debemos hacer es una intensa campaña de vacunación para nuestros niños. Mi recomendación es que los adultos que viajen a países donde hay sarampión también se vacunen; con eso estaríamos previniendo la entrada de casos al país”, señaló el especialista.
Además, instó a los padres de familia y a la población menor de 40 años a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente si planean salir del país o visitar naciones que ya registran casos confirmados.
Los últimos reportes sanitarios indican que El Salvador y Costa Rica han reportado un caso de sarampión cada uno, mientras que Guatemala mantiene cinco casos activos.