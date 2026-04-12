Irán reporta 3,375 muertos en guerra con Israel y Estados Unidos

Teherán, Irán.

Las autoridades anunciaron este domingo la muerte de 3.375 personas en los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, incluidos 383 niños, informó el jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, Abás Masyedi.

“Los restos de 3.375 personas fueron identificados y se determinó su identidad mediante métodos científicos y especializados por la Organización de Medicina Legal”, indicó Masyedi, según reportó la agencia IRNA.

El responsable de la medicina forense dijo que, del total de víctimas, 2.875 eran hombres y 496 mujeres, y señaló que, entre ellos, 383 eran menores, la mayoría de entre 1 y 12 años.