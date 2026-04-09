Minuto a minuto: Guerra Israel vs Irán en vivo hoy 9 de abril

Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en que "no hay algo el fuego en el Líbano", país con el que pretende lograr sin embargo "un acuerdo de paz histórico y duradero" tras las "negociaciones directas" que ha ordenado emprender.

En un vídeo difundido este jueves, Netanyahu habló de las conversaciones que ha ordenado entablar con el Líbano para conseguir el desarme de Hizbulá y "un acuerdo de paz histórico y duradero", asegurando que ya ha conseguido cuatro acuerdos con países árabes y pretende lograr más.