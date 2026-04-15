Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán y presume de poder militar

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en un post de Truth que China "ha acordado no mandar armas a Irán" y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos "es bueno peleando, si tenemos que hacerlo". En el post de Truth aseguró que "China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz" y añadió: "lo hago también por ellos y por el mundo".

"El presidente Xi me va a dar un abrazo grande y gordo cuando llegue allí (China) en unas semanas. Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien ¿No es eso mejor que pelear?", añadió el mandatario estadounidense. Trump cerró su comentario con un recordatorio del poderío militar estadounidense a Xi: "PERO RECUERDA, somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo. Mucho mejor que cualquier otro". El mandatario estadounidense tiene previsto viajar a China a mediados de mayo, después de retrasar su visita para reunirse con Xi por la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.