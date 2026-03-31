Trump pide al resto de países aliados que abran ellos el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en Truth Social. "A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO", aseguró Trump esta mañana en la red social.

Trump sugirió que, tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región. "Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", recomendó Trump, en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectado por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio. "Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.