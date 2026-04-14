Trump dice las negociaciones con Irán podrían reanudarse dentro de dos días

​​Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días. En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente". El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.