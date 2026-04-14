Lula se solidariza con el papa León XIV tras críticas de Trump: "Nadie debe tener miedo"

Brasil,

"Nadie debe tener miedo de nadie", afirmó Lula al portal Brasil247, a la Revista Fórum y al Diario do Centro do Mundo (DCM), durante la entrevista que le concedió a estos tres medios progresistas en el Palacio presidencial de Planalto .

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su solidaridad con el papa León XIV y defendió el derecho a manifestarse sin temor tras las críticas lanzadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de que el pontífice cuestionara la guerra en Irán.

El jefe de Estado brasileño criticó el comportamiento del líder republicano, al considerar que sus declaraciones y amenazas "no hacen bien a la democracia" ni al sistema multilateral, y sostuvo que un líder debe optar entre ser "temido o amado".

Lula defendió el papel del diálogo y la palabra frente a la confrontación y afirmó que la comunidad internacional debe reforzar los espacios de cooperación para preservar la paz.

Las declaraciones se producen después de que Trump criticara duramente al papa por su oposición a la guerra en Irán que iniciaron EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero y lo acusara de ser "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

El mandatario estadounidense difundió además una imagen suya representado como Jesús en redes sociales, lo que generó rechazo en sectores religiosos.

El pontífice respondió que no teme a la Administración estadounidense y reiteró su compromiso de "levantar la voz para construir la paz".