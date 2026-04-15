Hondureño es declarado culpable por distribuir fentanilo en Portland

Portland, Estados Unidos.

Un jurado federal en Portland, Oregon, Estados Unidos, declaró culpable a Hugo Gómez Soto, ciudadano hondureño de 51 años, por distribuir fentanilo que provocó la muerte por sobredosis de un hombre en esa ciudad. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, Gómez Soto vendió la sustancia —en polvo y en pastillas falsificadas— a un joven de 29 años residente en el suroeste de Portland.

Un día después, la víctima consumió el producto y falleció tras sufrir una sobredosis, pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar. El acusado fue detenido el 25 de enero de 2024 por cargos estatales. Al momento de su arresto, las autoridades le encontraron fentanilo en polvo y pastillas adulteradas que contenían esta sustancia. Posteriormente, el 18 de junio de 2025, un gran jurado federal formalizó dos cargos en su contra: distribución de fentanilo con resultado de muerte y posesión con intención de distribución. La sentencia será dictada el 10 de julio de 2026 por un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos. Gómez-Soto enfrenta una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.