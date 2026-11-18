Washington. El principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García, exigió este miércoles a los hijos del presidente Donald Trump, sus asesores más cercanos y los altos funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente JD Vance, que conserven determinados documentos para una futura investigación por presunta corrupción.

El representante demócrata por California remitió doce notificaciones al círculo familiar y político de Trump para que guarden documentación y aporten información adicional para una investigación que versará sobre el supuesto "lucro" o la "corrupción corporativa" que han rodeado a la segunda Administración Trump, así como la "mala conducta" de las agencias migratorias, según un comunicado del mencionado Comité.

Además del vicepresidente JD Vance, también han recibido las cartas los hijos del presidente, Don Jr., Eric Trump y su yerno Jared Kushner.

También la exembajadora en Grecia Kimberly Guilfoyle, el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, la exjefa de Gabinete, Susie Wiles, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el fiscal general Todd Blanche, entre otros.