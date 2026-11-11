Congresistas demócratas hispanos proponen un acuerdo con Trump para una reforma migratoria

Estados Unidos. Congresistas demócratas de origen hispano afirmaron este miércoles que esperan aprovechar su nueva mayoría en el Congreso para buscar un acuerdo migratorio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una semana después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato. El senador Rubén Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron con miembros de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) para abordar el escenario abierto tras los comicios. El encuentro se produce poco después de que Trump nombrara jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, principal arquitecto de las redadas y deportaciones masivas, pese al rechazo de los votantes latinos expresado la semana pasada en las urnas.

A pesar del ascenso de Miller, los legisladores defendieron la necesidad de negociar con la Casa Blanca una reforma migratoria que alivie la situación de los millones de latinos que viven y trabajan en el país desde hace décadas en situación irregular. Gallego, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial demócrata para 2028, se mostró partidario de abrir una negociación para defender a los latinos: "Es necesario que alguien luche con fuerza por nosotros, lo que podría incluir, potencialmente, llegar a un acuerdo con Donald Trump". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Sé que hay personas dispuestas a dialogar y buscar alianzas. Como líderes, tenemos la responsabilidad de intentar proteger a tantas familias latinas como sea posible", explicó.