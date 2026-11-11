Cancelan más de 350 vuelos en Portugal por la depresión Charles

Lisboa, Portugal. Más de 350 vuelos han sido cancelados este miércoles en Portugal en una jornada en la que el país se encuentra en alerta por el paso de la depresión Charles, siendo el aeropuerto de Lisboa el que mayor impacto ha registrado.

La gestora ANA - Aeroportos de Portugal informó en un comunicado de que el aeropuerto de la capital ha notificado 310 trayectos cancelados (tanto de forma previa como durante la operación) de un total de 565 previstos para hoy.

Le sigue Madeira, con 20 cancelaciones previas y 80 previstos; Faro, con 16 cancelados de 62, y Oporto, con 14 cancelados de 214.