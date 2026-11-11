Huelga general en España deja detenido y fallos en el transporte

Madrid, España. La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España discurre con discrepancia de datos de seguimiento entre los sindicatos y las empresas, con el transporte público afectado, carreteras cortadas por trabajadores y al menos una treintena de detenidos en incidentes con las fuerzas policiales. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, consideran un "éxito" la protesta laboral, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir subidas salariales frente al coste de la vida. Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron los sindicatos, que afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en la industria, la logística y el transporte.

Por el contrario, la principal organización empresarial (CEOE) dijo que el seguimiento es "bajo" y hay "normalidad" en la mayoría de actividades sectoriales, con un seguimiento del 10% en Madrid e inferior en otras regiones, como Castilla-La Mancha (5%) y la Valenciana (2,6%). Los sindicatos citados señalan que el seguimiento estaba siendo desigual según los territorios, entre el 41% de medios en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura, y más del 80% en otras como Cataluña y Andalucía, según detallaron en un comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse CCOO también precisó que se unieron a la huelga el 60,8% de los empelados de comercio y el 61,9% de la hostelería y turismo.

No obstante, la patronal Hostelería de España registró un "seguimiento bajísimo" entre sus trabajadores y un funcionamiento del sector "con gran normalidad", según sus datos provisionales.

Puertos, trenes y vuelos afectados

En una jornada muy lluviosa en casi todo el país, la huelga afecta a los puertos, como el de Algeciras (sur), donde las terminales de contenedores permanecen paralizadas, información fuentes portuarias, mientras que el paro es "masivo" en el de Valencia (este), según varios sindicatos. Los puertos de Barcelona y Tarragona (noreste) fueron bloqueados por trabajadores, que también protestaron a las puertas de grandes mercados mayoristas, como Mercamadrid, ya la salida de empresas públicas de transportes, lo que dificultó la salida de vehículos. También dejaron de producir algunas fábricas de automóviles.

En el sector ferroviario, dejaron de circular un 24% de los trenes previstos de alta velocidad y larga distancia; y un 10,2% de las de cercanías y media distancia de la compañía estatal Renfe. El tránsito de automóviles bajó en Madrid un 13% y el de viajeros de los autobuses urbanos públicos se redujo un 63% durante la hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, informó el ayuntamiento de la ciudad. En el sector aéreo, las compañías cancelaron 263 operaciones, lo que supone un 5,82% de las 4.529 programadas para hoy, según datos provisionales.