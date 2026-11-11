Una caravana de migrantes sale del sur de México tras elecciones en EE UU

Tapachula. Una nueva caravana de cerca de 2.000 migrantes, procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partió este martes del sur de México hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones de medio mandato donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donald Trump, y ante la esperanza de un giro en las políticas de Washington.

Así lo indicó a EFE Álvaro José Vanegas Estrada, migrante de Nicaragua, quien salió con 20 dólares, dejó sus actividades del campo, a su esposa y sus dos hijos con la intención de poder emprender el viaje a la frontera de México con Estados Unidos.

“El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado, lo que es la construcción y la hotelería. Entonces, en este momento ha visto que ha bajado ese punto de trabajo y creo que tal vez nos dé la oportunidad de entrar”, afirmó Vanegas.

Aunque la idea central de los migrantes es ingresar a Estados Unidos, en el caso de Vanegas su plan es esperar en el norte de México un tiempo para trabajar y sostener a su familia, a la espera de cambios en Washington.