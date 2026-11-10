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Gobierno de Trump dispuesto a negociar una reforma migratoria con el Congreso

El Gobierno de Estados Unidos abrió la puerta a una posible reforma migratoria y manifestó su disposición a negociar con el Congreso nuevas alternativas para los indocumentados

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 13:39 -
  • Agencia EFE
Gobierno de Trump dispuesto a negociar una reforma migratoria con el Congreso

Markwayne Mullin, el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, habla durante la ceremonia de juramento en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, indicó este lunes que el Gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria.

Mullin, quien dirige la cartera encargada de los asuntos migratorios en EE.UU., dijo que, aunque no está dispuesto a dar "amnistía" a los más de 15 millones de migrantes indocumentados que viven en EE.UU., está dispuesto a "hablar" sobre otras vías.

Específicamente, Mullin mencionó un estatus legal permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegado en la Infancia (DACA), que llegaron a EE.UU., junto con sus familias, de manera irregular, cuando eran menores de edad.

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"Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa", dijo Mullin, en declaraciones a reporteros en Maryland, recogidas por medios estadounidenses.

El funcionario, a su vez, señaló que el presidente Donald Trump Trump le ha instado para trabajar con los demócratas sobre este asunto: "Me ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos al algún punto".

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Las declaraciones de Mullin llegan un día después de que Trump, en una entrevista con la cadena CBS, dijera que le encantaría colaborar con la oposición en migración.

El mandatario reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos. El mandatario no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso.

"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo realmente viable", manifestó.

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La política migratoria de Trump pesó en la derrota republicana en las elecciones de medio mandato: el 57 % de los votantes cree que sus medidas han ido demasiado lejos, según una encuesta de NBC.

Sin embargo, pese a estas declaraciones públicas de Trump y Mullin, el presidente nombró el pasado viernes como jefe de gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.

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