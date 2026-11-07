Trump huye hacia adelante y radicaliza el Gobierno tras la derrota electoral

Estados Unidos. Cuando todo parecía apuntar a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderaría su discurso tras el histórico batacazo sufrido en las elecciones de medio mandato del martes, el republicano ha optado por una huida hacia adelante al nombrar al más radical de sus asesores como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Pese a tener sobre la mesa encuestas que reflejan el rechazo de la comunidad hispana a su dura política migratoria, que contribuyó a una sonada derrota en un bastión republicano como Texas, Trump decidió el viernes convertir en su mano derecha al controvertido Stephen Miller, arquitecto de las violentas redadas y deportaciones. La ola demócrata del martes, que dió a la oposición su mayor victoria en el Congreso en más de medio siglo, se ha llevado por delante a Susie Wiles, hasta ahora jefa de gabinete y primera mujer en ocupar el cargo, una leal colaboradora de Trump de perfil más moderado y discreto.

Su cese confirma, además, una tendencia: todos los despidos del gabinete de Trump durante su segundo mandato han afectado a mujeres sustituidas por hombres, desde la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem hasta Wiles, pasando por la exfiscal general Pam Bondi.

Una apuesta por la línea dura

Desde la misma noche electoral, Trump eludió su responsabilidad en la derrota con el argumento de que él no se presentaba a las elecciones, pese a haber contribuido a convertir los comicios en un referéndum sobre su figura al implorar a los votantes que acudieran a las urnas como si su nombre figurara en la papeleta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde entonces, el mandatario ha asegurado que utilizará su poder de veto para bloquear la agenda legislativa demócrata, aunque ha evitado la retórica incendiaria habitual en quien nunca reconoció su derrota en las elecciones de 2020. Ajeno al revés en las urnas, Trump dedicó sus dos primeros actos públicos tras la derrota a la colocación de una viga del salón de baile que construye en la Casa Blanca y a la designación del Despacho Oval como monumento nacional.