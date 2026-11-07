Tragedia en Olancho: masacre deja muertos a abuelo, padre e hijo

Guata, Olancho. Un triple homicidio se registró en la aldea Pueblo Viejo, municipio de Guata, departamento de Olancho, donde tres hombres perdieron la vida en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, de 65 años; Santos Albino Vásquez, de 47 años; y Valentín Vásquez, de 23 años. De acuerdo con la información preliminar, los tres pertenecían a una misma familia y tenían un vínculo de abuelo, padre e hijo, respectivamente.

El hecho violento ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad, debido a que las tres víctimas pertenecían al mismo núcleo familiar. Asimismo, el crimen ha generado preocupación entre los pobladores de este sector del departamento de Olancho.