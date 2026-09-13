Norte y litoral, epicentro de las masacres en Honduras

Dijo que esa organización ha sido identificada en otros hechos múltiples en la zona, por lo que en operativos que se realizan desde hace varios meses han sido capturados unos 15 miembros de esa estructura criminal.También Olancho registra cifras altas por muertes múltiples: en nueve años se han contabilizado 29 masacres en las que perdieron la vida 119 ciudadanos.La estadística analizada por el equipo de LA PRENSA Premium señala que más de la mitad de las muertes violentas en homicidios múltiples corresponden a jóvenes y que la violencia desatada en las matanzas se ha ensañado con los hombres.