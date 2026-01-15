Más de 500 muertos en 146 masacres durante Gobierno de Xiomara Castro

Los tres entrevistados coinciden en que robustecer el proceso de investigación es clave para desarticular desde la raíz a las estructuras criminales y frenar que avancen sus tentáculos.Ayestas sostuvo que mientras no se fortalezcan las instituciones para identificar los cabecillas de las estructuras del crimen organizado, la violencia seguirá imperando en el país. En adición, se debe priorizar la judicialización de los casos para reducir la impunidad.De igual forma, a las instituciones se les debe dotar de presupuesto para realizar sus operaciones y el Estado debe implementar labores de prevención de la violencia y detección de los factores riesgos.Por su parte, Sánchez apuntó que no solo a la Policía Nacional le corresponde la lucha contra la inseguridad. Destacó que deben conformarse "un frente común" integrado por el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, Ministerio Público (MP), Congreso Nacional, operadores de justicia y otros órganos estatales para diseñar políticas para fraguar el crimen organizado.En tanto, Castañeda sentenció que "hoy el desafío es claro. No basta con mostrar cifras a la baja ni con extender medidas excepcionales. Honduras necesita inteligencia criminal, investigación seria, control de armas y una presencia estatal que llegue antes de que la violencia estalle, no después. Mientras sigan ocurriendo masacres, cualquier discurso de éxito en seguridad seguirá siendo incompleto".