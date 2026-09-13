Cae presunta banda de asaltantes en Siguatepeque; uno ha sido capturado en cuatro ocasiones

Comayagua. Tres personas, presuntas integrantes de una banda delictiva dedicada al asalto en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, fueron detenidas en las últimas horas.

A los detenidos se les supone responsables de haber cometido el delito de robo en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de ciudadanos del sector. Entre los capturados figuran una mujer y dos hombres, quienes fueron detenidos tras denuncias.

De acuerdo con el informe policial, uno de los sospechosos cuenta con un amplio historial delictivo y ya ha sido detenido en cuatro ocasiones anteriores. Sus antecedentes incluyen acusaciones por robo, estafa, porte ilegal de armas de fuego y privación de la libertad.