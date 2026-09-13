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Cae presunta banda de asaltantes en Siguatepeque; uno ha sido capturado en cuatro ocasiones

Uno de los detenidos tiene un historial por robo, estafa, porte ilegal de armas y secuestro

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:13 -
  • Redacción La Prensa
Cae presunta banda de asaltantes en Siguatepeque; uno ha sido capturado en cuatro ocasiones

Agentes policiales custodian a los tres presuntos integrantes de la banda de asaltantes desarticulada en Siguatepeque.

Comayagua. Tres personas, presuntas integrantes de una banda delictiva dedicada al asalto en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, fueron detenidas en las últimas horas.

A los detenidos se les supone responsables de haber cometido el delito de robo en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de ciudadanos del sector. Entre los capturados figuran una mujer y dos hombres, quienes fueron detenidos tras denuncias.

De acuerdo con el informe policial, uno de los sospechosos cuenta con un amplio historial delictivo y ya ha sido detenido en cuatro ocasiones anteriores. Sus antecedentes incluyen acusaciones por robo, estafa, porte ilegal de armas de fuego y privación de la libertad.

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Durante el procedimiento de inspección, las autoridades decomisaron dinero en efectivo en billetes de quinientos lempiras, varios teléfonos celulares, tarjetas de crédito, libretas de ahorro y carteras.

Los detenidos, junto a las evidencias decomisadas, fueron remitidos a la fiscalía del Ministerio Público para que continúe el proceso legal correspondiente por los delitos que se les imputan.

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