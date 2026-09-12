Joven es acusada de hacerse pasar por miembro del cártel del “Diablo” para extorsionar

San Pedro Sula, Cortés. Una joven hondureña, señalada de presuntamente extorsionar a comerciantes y residentes de Yoro y San Pedro Sula haciéndose pasar por integrante del denominado cártel del "Diablo” fue capturada este sábado en la colonia La Aurora de San Pedro Sula, Cortés.
La detenida fue identificada como Carla Verónica Chirinos Perdomo, de 25 años, originaria de San Juan, Yoro, y residente en la colonia La Aurora. En el ámbito criminal, según el informe policial, era conocida con el alias de “La Morena”.
De acuerdo con Equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la mujer se hacía pasar por integrante de la estructura criminal denominada cártel del "Diablo” con el propósito de generar temor entre sus víctimas y concretar cobros de extorsión.
La Policía señala que Chirinos Perdomo tenía como función la recolección de dinero producto de las extorsiones en sectores de Yoro y San Pedro Sula, donde presuntamente mantenía bajo intimidación a comerciantes y residentes.
Según el informe final de la DAET-SPS, la detenida exigía a sus víctimas cantidades que llegaban hasta un millón de lempiras, siempre utilizando el nombre de la organización criminal. Además, de acuerdo con la información policial, también solicitaba vehículos como parte de los cobros extorsivos.
La captura se produjo a las 2:20 de la tarde del sábado, luego de una operación de vigilancia y seguimiento desarrollada por los equipos de la DAET en la colonia La Aurora, donde fue localizada y detenida la sospechosa.
Decomiso de pistola de plástico
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una nota de extorsión y un teléfono celular marca Samsung, color gris, que presuntamente era utilizado para realizar las exigencias a las víctimas.
También le encontraron 2,000 lempiras en efectivo, en cuatro billetes de 500 lempiras, además de una pistola de plástico, tipo juguete y de color negro, que habría sido utilizada para amedrentar a las personas a quienes exigía los pagos.
La investigación señala como perjuicio a un testigo protegido, cuya identidad no fue revelada. La DAET indicó que el caso está relacionado con el delito de extorsión y que la detenida será puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso correspondiente.
Con la captura de alias “La Morena”, los equipos de la DAET buscan avanzar en el esclarecimiento de las actividades extorsivas atribuidas a la detenida y determinar si existen otras personas involucradas en los cobros realizados en Yoro y San Pedro Sula.