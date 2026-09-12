Joven es acusada de hacerse pasar por miembro del cártel del “Diablo” para extorsionar

San Pedro Sula, Cortés. Una joven hondureña, señalada de presuntamente extorsionar a comerciantes y residentes de Yoro y San Pedro Sula haciéndose pasar por integrante del denominado cártel del "Diablo” fue capturada este sábado en la colonia La Aurora de San Pedro Sula, Cortés.

La detenida fue identificada como Carla Verónica Chirinos Perdomo, de 25 años, originaria de San Juan, Yoro, y residente en la colonia La Aurora. En el ámbito criminal, según el informe policial, era conocida con el alias de “La Morena”.

De acuerdo con Equipos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), la mujer se hacía pasar por integrante de la estructura criminal denominada cártel del "Diablo” con el propósito de generar temor entre sus víctimas y concretar cobros de extorsión.

La Policía señala que Chirinos Perdomo tenía como función la recolección de dinero producto de las extorsiones en sectores de Yoro y San Pedro Sula, donde presuntamente mantenía bajo intimidación a comerciantes y residentes.

Según el informe final de la DAET-SPS, la detenida exigía a sus víctimas cantidades que llegaban hasta un millón de lempiras, siempre utilizando el nombre de la organización criminal. Además, de acuerdo con la información policial, también solicitaba vehículos como parte de los cobros extorsivos.

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La captura se produjo a las 2:20 de la tarde del sábado, luego de una operación de vigilancia y seguimiento desarrollada por los equipos de la DAET en la colonia La Aurora, donde fue localizada y detenida la sospechosa.