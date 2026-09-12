Motagua vs Génesis FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: horario y dónde verlo

Comayagua, Honduras.

Comayagua se viste de gala este sábado para ser el escenario de un choque vibrante. En el marco de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026, el Fútbol Club Motagua se traslada al Estadio Carlos Miranda, inmueble que adoptará como casa temporal para medirse ante un ambicioso Génesis FC en un duelo directo por los primeros puestos.

El Ciclón Azul llega a este compromiso impulsado por un valioso envión anímico tras su reciente goleada en la Copa Centroamericana. La escuadra dirigida por el estratega español Javier López viene de firmar una contundente victoria 3-0 frente al Alianza FC en la ida de los cuartos de final, un resultado categórico que los deja a un paso de sellar su boleto a las semifinales del torneo regional.

Sin embargo, el panorama en el certamen local le exige máxima concentración al vigente campeón hondureño, que busca reencontrarse con la victoria para no ceder terreno. Los azules llegan tras ceder puntos en la fecha anterior con un flojo empate sin goles frente al Club Atlético Independiente de Siguatepeque, remarcando que su último festejo liguero se remonta a la quinta jornada, cuando se impusieron 2-1 al Olancho FC.