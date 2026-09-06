  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Génesis FC vuelve al triunfo y golea al Juticalpa FC

El Génesis le endosó un 3-0 al Juticalpa en el Juan Ramón Brevé con golazo incluido de Gabriel Araújo.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos