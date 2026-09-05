  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Emilio Izaguirre hace una contundente petición para partido internacional del Motagua

El dirigente del cuadro azul habló sobre lo que será el duelo ante Alianza por la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos