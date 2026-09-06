Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Bryan Róchez vuelve a marcar con el Leixões SC en Portugal
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 15:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Marathón humilla al Estrella Roja antes de la batalla ante Alajuelense
Redacción La Prensa
Deportes
Javier López señala lo que pasó con Motagua ante Independiente y el estado de Marinacci
Redacción La Prensa
Deportes
Emilio Izaguirre hace una contundente petición para partido internacional del Motagua
Redacción La Prensa
Deportes
Así fue la llegada del Motagua al estadio Carlos Miranda de Comayagua
Redacción La Prensa
Deportes
¡Dividido por sus dos amores! Aficionado llega con camisa de Motagua y bandera de Independiente
Redacción La Prensa
Deportes
Agustín Auzmendi anota nuevo gol en Argentina
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel habla sobre Benguché y responde sobre la situación de Jeaustin Campos
Redacción La Prensa
Deportes
Menjívar responde a Denovan tras polémica por sus declaraciones
Redacción La Prensa
Deportes
Michael Bradley elogia a David Ruiz tras su llegada a New York Red Bulls
Redacción La Prensa
Deportes
Romell Quioto marca en Arabia Saudita y guía al Al-Ula al triunfo
Redacción La Prensa
Deportes
Emilio Izaguirre: "Para el fútbol de élite hay que trabajar 24 horas al día"
Redacción La Prensa
Deportes
Kervin Arriaga se luce con asistencia en la victoria del AEK de Atenas
Redacción La Prensa