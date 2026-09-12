Olancho vs Real España EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional de Honduras

Juticalpa, Olancho.

Real España visita este sábado el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa para medirse a los Potros del Olancho FC en la continuación de la séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina llega a la zona nororiental del país con la misión de conseguir una victoria que lo catapulte a lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol hondureño. El partido es una buena oportunidad para los aurinegros que buscan el primer puesto.

Con Mauro Reyes al mando del timón tras la renuncia del costarricense Jeaustin Campos, el equipo sampedrano suma dos triunfos consecutivos (2-1 contra CD Choloma y 2-0 ante Lobos UPNFM) y ahora pelea por la cima el campeonato.

No la tendrá fácil el Real España, pues enfrente encontrará a unos Potros con la urgencia de sumar tras encadenar tres partidos al hilo sin poder ganar, aunque únicamente tiene una derrota en el certamen en seis juegos, ganando dos y empatando tres.

Olancho FC está ubicado en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 con 9 puntos, mientras Real España es segundo con 14 unidades, mismas que tienen el líder Olimpia y Marathón, tercero.