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Dos jóvenes resultan heridos tras ataque a balazos en la entrada a La Lima

Socorristas le brindaron la atención prehospitalaria a ambos y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 06:14 -
  • Redacción La Prensa
Dos jóvenes resultan heridos tras ataque a balazos en la entrada a La Lima

Por el momento, la Policía investiga las causas de la balacera y el paradero del atacante. Fotografía de Bomberos Honduras.

La Lima. Un sangriento ataque a tiros registrado ayer en horas de la noche dejó a dos jóvenes gravemente heridos. El suceso ocurrió en la zona norte del país y movilizó rápidamente a los cuerpos de socorro.

De acuerdo con las versiones preliminares del hecho, el hecho violento aconteció exactamente a la altura de la carretera CA-13, a pocos metros de una funeraria situada en la entrada al referido municipio. Las víctimas transitaban por el sector a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas.

Un desconocido desenfundó un arma de fuego y disparó repetidamente contra la humanidad de los jóvenes sin mediar palabra, para luego huir de la escena. Reportes del Cuerpo de Bomberos identificaron a los afectados como Wilmer Reyes, de 18 años, y Edwin Alexander Martínez, de 19 años.

En cuanto a la severidad de las lesiones, Reyes presenta impactos de proyectil en la cabeza y en las manos. Por su parte, el joven Martínez resultó con heridas producidas por proyectiles en los dedos y en el codo de su mano derecha.

Socorristas le brindaron la atención prehospitalaria inicial a ambos y posteriormente los trasladaron hacia la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas. Por el momento, la Policía investiga las causas de la balacera y el paradero del atacante.

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