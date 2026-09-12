Tabla posiciones tras triunfo de Motagua; así quedan Olimpia y Marathón

La fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó este sábado 12 de septiembre con dos atractivos compromisos. En el primer turno se midieron Olancho FC ante Real España, mientras que la jornada cerró con el choque entre Motagua y Génesis FC.
En el Estadio Juan Ramón Brevé, los Potros evitaron el tropiezo gracias a un golazo de tiro libre de Ofir Padilla al minuto 90, decretando el 1-1 definitivo ante una Máquina que se había adelantado en el marcador con un tanto de Eddie Hernández.
Posteriormente, las Águilas y el conjunto de Fernando Mira protagonizaron un intenso duelo que terminó con triunfo por la mínima (1-0) a favor del Ciclón Azul. Esta victoria le permite al vigente campeón reencontrarse con el triunfo y dar un salto en la clasificación.
Con estos tres duelos disputados, el Real España asume provisionalmente el liderato del torneo al llegar a 15 unidades, manteniéndose invicto con cuatro victorias y tres empates. La aurinegra deja por detrás a Olimpia y Marathón (ambos con 14 puntos), clubes que se enfrentarán este domingo en una nueva edición del clásico que podría redefinir la cima.
Por su parte, el Motagua escaló hasta el cuarto puesto tras sumar una victoria importante y llegar a los 13 puntos, desplazando a la quinta casilla al conjunto 'canino', que se quedó estancado en 10 unidades. En la sexta posición acecha de cerca el Olancho FC, con la misma cantidad de puntos.
En la séptima plaza se sitúa Estrella Roja con 9 unidades, producto de su empate 2-2 del viernes frente a Platense. El Independiente marcha octavo con 6 puntos antes de su cruce dominical contra Juticalpa FC, mientras que el "Tiburón" es noveno con 5.
Cierran la tabla CD Choloma en el décimo lugar (4 pts) a la espera de su visita a los Lobos de la UPNFM, Juticalpa en la penúltima casilla con 3 unidades y, en el fondo, la UPNFM con apenas 2 puntos, siendo el único equipo que aún no conoce la victoria en el certamen.
Resultados y partidos pendientes de la Jornada 7
- Estrella Roja 2-2 Platense
- Olancho FC 1-1 Real España
- Motagua 1-0 Génesis FC
- Lobos UPNFM vs CD Choloma (Domingo 13 de septiembre, 3:00 p. m.)
- Marathón vs Olimpia (Domingo 13 de septiembre, 5:15 p. m.)
- Independiente vs Juticalpa FC (Domingo 13 de septiembre, 7:30 p. m.)