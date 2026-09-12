Tabla posiciones tras triunfo de Motagua; así quedan Olimpia y Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

La fecha 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional continuó este sábado 12 de septiembre con dos atractivos compromisos. En el primer turno se midieron Olancho FC ante Real España, mientras que la jornada cerró con el choque entre Motagua y Génesis FC.

En el Estadio Juan Ramón Brevé, los Potros evitaron el tropiezo gracias a un golazo de tiro libre de Ofir Padilla al minuto 90, decretando el 1-1 definitivo ante una Máquina que se había adelantado en el marcador con un tanto de Eddie Hernández.

Posteriormente, las Águilas y el conjunto de Fernando Mira protagonizaron un intenso duelo que terminó con triunfo por la mínima (1-0) a favor del Ciclón Azul. Esta victoria le permite al vigente campeón reencontrarse con el triunfo y dar un salto en la clasificación.