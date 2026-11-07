María Rivera, la sampedrana de los 103 años: “Dios es el que me ha alargado la vida”

En aquella visita, su hermana decidió presentarlos y el joven quedó deslumbrado. “¡Qué guapísima es su hermana!”, recordó que dijo Napoleón al ver aquella joven de contextura delgada, rizos castaño oscuro que caían hasta sus hombros. En las fotografías compartidas con LA PRENSA Premium se ve sonriente y de mirada expresiva.Aunque hoy, su cabello es mayormente blanco y el tiempo ha dejado huella, conserva la misma sonrisa y expresividad en sus ojos, al igual que la elegancia, delicadeza y un trato cálido que hace que cualquiera se sienta cómodo.Su esposo era carpintero y se dedicaba a la construcción de viviendas, un oficio que, según recordó, desempeñaba con tal conocimiento que podía calcular “hasta el último clavo que necesitaba para levantar una casa". Su matrimonio duró 74 años, “hasta que la muerte nos separó”, dijo.Consultada acerca de cuál fue la clave para tener un matrimonio tan duradero, reconoció que no todo fue perfecto, que atravesaron momentos difíciles, pero que la paciencia y la comprensión fueron importantes para permanecer unidos durante más de siete décadas.