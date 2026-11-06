Donar y ganar: Banco Atlántida presenta la Lotería del Amor a beneficio de Teletón

Tegucigalpa, Honduras. Como parte de su compromiso con el bienestar de los hondureños, Banco Atlántida ha acompañado a Teletón durante 39 años consecutivos, poniendo a disposición su amplia red de canales de servicio para facilitar las donaciones a Fundación Teletón. Los aportes podrán realizarse de manera práctica y segura a través de App Atlántida HN, Atlántida Web, Agentes Atlántida, Billetera Móvil Dilo y en todas las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Por cada donación de L200, los participantes recibirán un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos vehículos tipo camioneta año 2027, una camioneta Maxus D60, versión 4x2 Luxury AT, y una camioneta Kia Seltos GT.

Para consultar los boletos electrónicos generados por sus aportes, los participantes deberán ingresar a www.bancatlan.hn, seleccionar Lotería del Amor e ingresar su número de DNI y el número de referencia que aparece en el comprobante de su donativo.

Compartiendo la esperanza

“En Banco Atlántida creemos que la solidaridad tiene el poder de transformar vidas y generar oportunidades. A través de la Lotería del Amor, ponemos a disposición de los hondureños nuestra amplia red de canales de servicio, facilitando su participación en esta noble causa. Nos enorgullece continuar acompañando a Teletón y contribuir, junto a nuestros clientes y la población en general, al fortalecimiento de esta iniciativa que representa esperanza, inclusión y compromiso con quienes más lo necesitan”, expresó Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida. Desde 1987, Banco Atlántida ha acompañado de manera ininterrumpida las jornadas de Teletón, reafirmando su compromiso con las iniciativas que contribuyen al desarrollo social de Honduras. Esta trayectoria refleja su visión institucional de generar valor para el país mediante acciones que promueven la inclusión, la solidaridad y el bienestar colectivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La promoción estará vigente del 5 de noviembre al 12 de diciembre de 2026. El sorteo de la Lotería del Amor se realizará el 12 de diciembre, en el marco de la jornada de cierre de Teletón, y será transmitido a través de medios de comunicación. Los fondos recaudados mediante esta iniciativa serán entregados íntegramente a la Fundación Teletón como donativo en nombre de las personas que participen, para seguir contribuyendo en la continuidad de su labor en beneficio de los hondureños que requieren servicios de rehabilitación integral.