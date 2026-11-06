USAP y Huawei conectan talento e innovación en el Tech & Talent Day 2026

San Pedro Sula, Honduras. La Universidad de San Pedro Sula (USAP), en colaboración con Huawei, desarrolló el Huawei Tech & Talent Day 2026, una jornada académica orientada a acercar a los estudiantes a las principales tendencias tecnológicas, fortalecer sus competencias digitales y dar a conocer oportunidades de formación y certificación para su futuro profesional. El encuentro reunió a estudiantes, autoridades académicas y representantes de Huawei en un espacio de intercambio de conocimientos sobre inteligencia artificial, computación en la nube, energía digital y las habilidades que demanda actualmente el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Durante la apertura, el Dr. Juan Francisco Euceda, decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de USAP, destacó la importancia de integrar las competencias tecnológicas en la formación universitaria para preparar profesionales capaces de responder a un entorno laboral cada vez más digital y competitivo. “La transformación tecnológica nos exige formar profesionales que no solo comprendan las nuevas tendencias, sino que también cuenten con las competencias necesarias para aplicarlas en el mundo laboral. En USAP creemos en la importancia de acercar a nuestros estudiantes a líderes de la industria como Huawei, generando oportunidades de aprendizaje que fortalezcan su preparación y amplíen sus horizontes profesionales”, destacó el Dr. Juan Francisco Euceda, decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de USAP.

Tecnología, innovación y nuevas oportunidades profesionales

La jornada incluyó conferencias especializadas sobre computación en la nube e inteligencia artificial, a cargo de Moisés Solano; energía digital y tendencias sostenibles, impartida por Gabriel Zhou; y las habilidades profesionales más demandadas en el sector TIC, presentadas por Elsa Sánchez, gerente de Recursos Humanos de Huawei Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, los estudiantes conocieron las oportunidades que ofrecen Huawei ICT Academy y Huawei ICT Competition 2026–2027, iniciativas que promueven el desarrollo de conocimientos técnicos, el acceso a certificaciones y la participación en competencias tecnológicas de alcance nacional, regional e internacional. Este espacio estuvo a cargo de Lorena Garzón, especialista en Desarrollo del Ecosistema de Talento para Centroamérica y el Caribe, quien compartió las posibilidades de formación y participación disponibles para los futuros profesionales del sector. La actividad concluyó con un panel de discusión sobre el futuro del talento en la era digital, en el que los participantes intercambiaron perspectivas sobre empleabilidad, innovación y las competencias necesarias para afrontar los desafíos de la transformación tecnológica.

Fortaleciendo el vínculo entre la academia y la industria

A través de iniciativas como Huawei Tech & Talent Day, USAP continúa promoviendo espacios de vinculación con empresas tecnológicas de alcance internacional, acercando a sus estudiantes a experiencias de aprendizaje que complementan su formación académica y amplían su visión sobre las oportunidades del mercado laboral. Esta colaboración refleja el compromiso de la Universidad de San Pedro Sula de impulsar una educación conectada con las tendencias globales, la innovación y el desarrollo de competencias que contribuyan a la competitividad del talento hondureño.

Acerca de la Universidad De San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Como institución pionera en innovación tecnológica, la universidad cuenta con una extensa trayectoria utilizando Google Workspace for Education desde 2013.

Este compromiso con la vanguardia digital se fortaleció en 2020 al invertir en las herramientas avanzadas del licenciamiento Education Plus, y marca un nuevo hito estratégico en 2024 con la incorporación de Google AI Pro for Education. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu

Sobre Arizona State University® (Asu)