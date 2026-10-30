Optimus Card, UTH y PORSALUD presentan Optimus Health

San Pedro Sula, Honduras.

Optimus Health, a través de Optimus Card, y PORSALUD formalizaron una alianza estratégica orientada a facilitar el acceso a servicios de atención médica y ampliar los beneficios disponibles para usuarios y colaboradores de las instituciones vinculadas.

La iniciativa también incorpora un convenio de cliente preferencial entre la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y PORSALUD, que promueve oportunidades de formación y cooperación académica.

Beneficios de salud para usuarios de Optimus Card

En el marco de la carta de entendimiento, PORSALUD otorgará un 10 % de descuento a usuarios de Optimus Health en servicios de farmacia, exámenes de laboratorio clínico, estudios de diagnóstico por imágenes —rayos X, ultrasonidos y electrocardiogramas—, consultas con médicos especialistas, terapia y rehabilitación, odontología general y óptica, incluidos aros y lentes. El descuento se aplicará conforme a las condiciones y restricciones correspondientes. Para acceder a estos beneficios, los usuarios deberán presentar su tarjeta Optimus Card vigente y un documento de identificación para su verificación. La tarjeta es personal e intransferible y los beneficios se aplicarán directamente al momento del pago, según lo establecido en el acuerdo.

Durante la firma del mismo Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Nacional de UTH expresó, “Estamos convencidos de que una empresa comprometida con su gente también debe preocuparse por su salud y bienestar. A través de esta alianza buscamos acercar oportunidades de atención médica, fomentar la prevención y sensibilizar a los hondureños sobre la importancia de cuidar su salud y la de sus familias”.



Alcance institucional y promoción conjunta

La alianza beneficiará a usuarios vinculados con las marcas de Corporativo Inversa, entre ellas UTH, CPN, CrediRapid, Cogasa, PrestaAuto, PrestaYa, CrediMovil, Sesegesa y Mersa. Las entidades participantes coordinarán la difusión de los servicios y descuentos mediante plataformas digitales, canales internos de comunicación y actividades informativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, se contempla la realización de jornadas de promoción y la instalación de espacios informativos en fechas estratégicas, previa coordinación con las áreas responsables, con el propósito de acercar los servicios de PORSALUD a las distintas comunidades institucionales.

Oportunidades educativas y cooperación académica

Como parte del convenio de cliente preferencial, UTH contempla un descuento especial del 15% en carreras de pregrado para empleados de PORSALUD de primer ingreso, sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones académicas establecidos. A su vez, PORSALUD facilitará un descuento del 10% para estudiantes y docentes de UTH, de acuerdo con las disposiciones del convenio. La colaboración también abre espacios para charlas formativas, participación en ferias y actividades académicas, prácticas profesionales supervisadas, pasantías y visitas académicas, mediante coordinación y aprobación de las instituciones involucradas. Estas acciones buscan fortalecer la vinculación entre la formación universitaria y el sector de la salud.

Compromiso con el bienestar y el desarrollo