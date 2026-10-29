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IFC, DEG y Norfund invierten en Banpaís para apoyar a pymes, promover inversiones sostenibles y crear empleo en Honduras

Las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres, figuran entre las principales beneficiarias de un financiamiento de US$130 millones estructurado por IFC para Banpaís. La operación contempla destinar US$91 millones al sector pyme y US$39 millones a proyectos de energías renovables

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 14:30 -
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IFC, DEG y Norfund invierten en Banpaís para apoyar a pymes, promover inversiones sostenibles y crear empleo en Honduras

Jean Till Etien, Representante Regional para Centroamérica y el Caribe de DEG, Sanaa Abouzaid, directora Regional de IFC para Centroamérica, México y República Dominicana, María Rosario Selvam Hussain, Presidenta Ejecutiva de Banpaís, María Esther Boquín, gerente Senior de Inversiones para Latinoamérica de Norfund y Daniel Martínez, vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Banpaís.

 Fotos: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció un financiamiento de USD 130 millones para Banpaís, uno de los principales bancos de Honduras, con el objetivo de fortalecer el acceso a crédito para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), promover inversiones sostenibles y potenciar la creación de empleo en el país.

Sectores a favorecer

Estructurado por IFC, el financiamiento incluye USD60 millones de la institución-monto que contempla un tramo senior de USD25 millones y uno subordinado de USD35 millones, este último en proceso de estructuración y autorización, además de USD50 millones de Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) y USD20 millones del Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo (Norfund), que participan como prestamistas paralelos. Del total, el 70% se destinará a financiar pymes, con foco en aquellas lideradas por mujeres, y el 30% a proyectos de energías renovables, principalmente de generación solar distribuida y biomasa.

María del Rosario Selman-Housein, presidenta Ejecutiva de Banpaís durante su intervención.

María del Rosario Selman-Housein, presidenta Ejecutiva de Banpaís durante su intervención.

De acuerdo con María del Rosario Selman-Housein, presidenta Ejecutiva de Banpaís, "la confianza depositada en nuestra institución para acceder a este financiamiento es tan valiosa como el impacto que generará en las pymes nacionales, impulsándolas a crecer, fortalecer su competitividad, generar empleo y contribuir activamente al desarrollo económico del país".

"Nos complace fortalecer la alianza de IFC con Banpaís para impulsar empresas más productivas, resilientes y capaces de crear más y mejores empleos en Honduras", dijo Sanaa Abouzaid, directora regional de IFC para México, Centroamérica y República Dominicana. Con el apoyo de DEG y Norfund, se espera que el proyecto contribuya a la generación de 8,900 puestos de trabajo directos e indirectos durante los próximos cinco años.

Los asistentes conocieron detalles del acuerdo; el cual proyecta contribuir a la generación de 8,900 empleos directos e indirectos durante los próximos cinco años.

Los asistentes conocieron detalles del acuerdo; el cual proyecta contribuir a la generación de 8,900 empleos directos e indirectos durante los próximos cinco años.

Según Gudrun Busch, directora global de Instituciones Financieras de DEG, esta operación demuestra cómo las instituciones financieras de desarrollo pueden sumar esfuerzos para generar impacto a gran escala. "Junto con Banpaís, IFC y Norfund, estamos apoyando a las pymes hondureñas y fortaleciendo las condiciones para un crecimiento sostenible y la creación de empleo".

"En un país donde la desigualdad sigue siendo elevada y tres de cada cuatro trabajadores se encuentran en la economía informal, ampliar las oportunidades para las empresas y sus trabajadores es fundamental para lograr un crecimiento más inclusivo. Con esta inversión en Banpaís, Norfund busca contribuir a cerrar la brecha de financiamiento de las pymes y apoyar la creación de empleo formal, que puede brindar a las familias mayor estabilidad económica y acceso a protección social y servicios de salud. Esto contribuye a reducir su vulnerabilidad y fortalecer su capacidad para enfrentar crisis económicas, climáticas y otros shocks. Así, la inversión busca promover un crecimiento más inclusivo, resiliente y sostenible en Honduras", señaló María Esther Boquin, gerente de Inversiones de Norfund en Latinoamérica.

El financiamiento internacional busca impulsar el desarrollo de las pymes y ampliar las oportunidades de crecimiento económico.

El financiamiento internacional busca impulsar el desarrollo de las pymes y ampliar las oportunidades de crecimiento económico.

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente de finanzas de Banco del País, explicó la importancia de este financiamiento, “Para nosotros es clave, estamos muy contentos de poder llegar a un acuerdo. Esta alianza de 130 millones de dólares con IFC, DEG y Norfund nos permitirá brindar una mayor estructura de financiamiento hacia nuestros clientes del sector PYME y en este caso particular poder brindar estructuras de financiamiento para las PYMES lideradas por mujeres y para financiar proyectos de energía renovable”.

La operación busca abordar dos desafíos que limitan el crecimiento de las empresas hondureñas; el acceso a financiamiento y un suministro de energía confiable y competitivo. La brecha de crédito para las pymes, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, equivale a alrededor del 22% del PIB. A la vez, el financiamiento para soluciones de energía renovable puede ayudar a reducir costos e interrupciones y mejorar la eficiencia de las empresas, en línea con la meta de Honduras de generar el 70% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2035.

Daniel Martínez, vicepresidente de finanzas de Banco del País.

Daniel Martínez, vicepresidente de finanzas de Banco del País.

La relación entre IFC y Banpaís comenzó en 2009, cuando el banco hondureño se incorporó at Programa Global de Financiamiento para el Comercio (GTFP) de IFC. En 2022, IFC otorgó a Banpaís un préstamo de USD 60 millones para apoyar a pymes afectadas por la pandemia de COVID-19, y en 2024 proporcionó un financiamiento de USD 50 millones para ampliar el crédito a medianas empresas lideradas por mujeres.

Acerca de Banpaís

Banpaís es un banco universal y el cuarto banco más grande de Honduras en términos de cartera crediticia, con presencia en todos los departamentos gracias a una red que incluye 184 sucursales, 255 cajeros automáticos, y 4,032 cajeros corresponsales. Tiene una participación de mercado del 13,7 por ciento de colocaciones netas. A diciembre de 2025, tenía depósitos de US$2.8 mil millones, una cartera de préstamos neta de US$3.4 mil millones y activos totales por US$4.6 mil millones.
En 2007 Banco Industrial, S.A. (BI), el banco más grande de Guatemala adquirió un 91 por ciento de las acciones de Banpaís a través de Bi Capital Corporation (Bi Corp), el 9 por ciento restante se distribuye entre 400 accionistas minoritarios. Bl es la principal subsidiaria de Bi Corp., el holding de Bl Capital Group. El Banco tiene su sede en San Pedro Sula con más de 2,850 empleados. https://www.banpais.hn/

IFC, DEG y Norfund unen esfuerzos para impulsar el desarrollo del sector productivo hondureño.

IFC, DEG y Norfund unen esfuerzos para impulsar el desarrollo del sector productivo hondureño.

Acerca de IFC

La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utilize su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el año fiscal 2026, la IFC comprometió una cifra récord de USD 105 mil millones con empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, movilizando soluciones y capital del sector privado con el fin de crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable. Para obtener más información, visite http://www.ifc.org/

Acerca de DEG

Desde hace más de 60 años la DEG financia y asesora a empresas privadas activas en países emergentes y en vías de desarrollo. Somos una de las mayores instituciones de financiación del desarrollo para el sector privado con una cartera de 11,7 mil millones de euros. Como financiador de impacto y clima asistimos a empresas que quieren abordar la transformación y aprovechar sus oportunidades. Nuestros clientes no sólo obtienen de nosotros soluciones de financiación y de asesoramiento a medida.
También pueden confiar en nuestros conocimientos de mercado, nuestra experiencia en materia de impacto y clima y nuestra red internacional. De esta manera DEG, una filial del grupo KfW, contribuye a crear más puestos de trabajo cualificados e ingresos locales y a mejorar la creación de valor sobre el terreno como se define en los ODS. Más información en: www.deginvest-americalatina.com

Acerca de Norfund

Norfund, el Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo, es la institución financiera de desarrollo del Gobierno de Noruega. Fundado en 1997, tiene como misión crear empleos y mejorar vidas mediante inversiones en empresas que impulsan el desarrollo sostenible. Norfund invierte capital, deuda y otros instrumentos en cuatro áreas: inclusión financiera, energía renovable, empresas escalables e infraestructura verde. Además de su mandato de desarrollo, administra el Fondo de Inversión Climática de Noruega, que apoya la transición hacia energías limpias en países en desarrollo.
A diciembre de 2025, su cartera comprometida sumaba USD 5 mil millones. Las empresas en las que invierte empleaban a 788 000 personas y las instituciones financieras de su portafolio ofrecían servicios a 158 millones de clientes. Para obtener más información, visite www.norfund.no

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