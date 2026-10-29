Destinarán L6.7 millones a siete vuelos más para estimular lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 6.7 millones de lempiras serán invertidos en una segunda fase del programa de estimulación de lluvias en Honduras, que contempla siete vuelos adicionales para apoyar a los productores agrícolas afectados por la falta de precipitaciones.
El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que los recursos serán aportados en su totalidad por empresarios y productores privados que participaron en la primera etapa y que buscan extender el beneficio a otras zonas agrícolas del país.
El funcionario explicó que esta nueva fase surge después de los resultados obtenidos durante las operaciones iniciales, en las que se realizaron 22 vuelos para estimular las precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.
“Esta segunda ronda es una propuesta financiada al 100 % por la empresa privada, precisamente por algunos productores y empresarios que han sentido el beneficio de la primera etapa”, manifestó Molina.
El titular de la SAG señaló que uno de los principales objetivos es respaldar a los agricultores que sembraron frijoles en el corredor seco, donde la escasez de lluvias representa un desafío para completar el ciclo de producción y obtener la cosecha.
Entre las áreas consideradas prioritarias figuran el corredor seco, diferentes sectores de Choluteca y la zona de influencia del ingenio azucarero de Valle. La iniciativa también busca beneficiar a los ingenios azucareros y a los pequeños productores de granos básicos.
Sin fecha definida para los vuelos
Molina aclaró que las siete operaciones todavía no tienen una fecha establecida, ya que su ejecución dependerá de las condiciones atmosféricas y de la formación de nubes que permitan aplicar la técnica de estimulación de lluvias.
El ministro confirmó que los insumos necesarios para esta segunda fase ya llegaron a Honduras. Sin embargo, todavía se debe disponer de una aeronave y contratar a una empresa especializada para desarrollar las operaciones.
La inversión prevista asciende a unos 250,000 dólares, equivalentes a aproximadamente 6.7 millones de lempiras. El sector privado asumirá el costo, mientras que el Gobierno facilitará el desarrollo del programa.
La ubicación de los vuelos se determinará de acuerdo con la presencia de sistemas nubosos que reúnan las condiciones adecuadas para la aplicación del producto. Por ello, no se puede garantizar que todos los sectores priorizados sean atendidos en fechas específicas.
Los resultados de la primera fase
Durante la primera etapa del programa se efectuaron 22 vuelos, en los que se utilizaron aproximadamente 100 litros de producto por operación, para un total cercano a 2,000 litros dispersados.
De acuerdo con los datos proporcionados por la SAG, las operaciones abarcaron una superficie estimada de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas.
El costo total estimado de esa primera fase fue de 600,000 dólares, alrededor de 16 millones de lempiras. Con los siete vuelos adicionales, la inversión privada aumentará en aproximadamente 6.7 millones de lempiras.
La continuidad del programa busca ayudar a los productores a enfrentar los efectos de la irregularidad de las lluvias, especialmente en las zonas donde los cultivos de granos básicos dependen de las precipitaciones para llegar a la cosecha.
No obstante, la estimulación de lluvias depende de condiciones atmosféricas favorables y no garantiza por sí sola que se produzcan precipitaciones en las áreas intervenidas.