Destinarán L6.7 millones a siete vuelos más para estimular lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 6.7 millones de lempiras serán invertidos en una segunda fase del programa de estimulación de lluvias en Honduras, que contempla siete vuelos adicionales para apoyar a los productores agrícolas afectados por la falta de precipitaciones. El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, informó que los recursos serán aportados en su totalidad por empresarios y productores privados que participaron en la primera etapa y que buscan extender el beneficio a otras zonas agrícolas del país. El funcionario explicó que esta nueva fase surge después de los resultados obtenidos durante las operaciones iniciales, en las que se realizaron 22 vuelos para estimular las precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.

“Esta segunda ronda es una propuesta financiada al 100 % por la empresa privada, precisamente por algunos productores y empresarios que han sentido el beneficio de la primera etapa”, manifestó Molina. El titular de la SAG señaló que uno de los principales objetivos es respaldar a los agricultores que sembraron frijoles en el corredor seco, donde la escasez de lluvias representa un desafío para completar el ciclo de producción y obtener la cosecha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las áreas consideradas prioritarias figuran el corredor seco, diferentes sectores de Choluteca y la zona de influencia del ingenio azucarero de Valle. La iniciativa también busca beneficiar a los ingenios azucareros y a los pequeños productores de granos básicos.

Sin fecha definida para los vuelos

Molina aclaró que las siete operaciones todavía no tienen una fecha establecida, ya que su ejecución dependerá de las condiciones atmosféricas y de la formación de nubes que permitan aplicar la técnica de estimulación de lluvias. El ministro confirmó que los insumos necesarios para esta segunda fase ya llegaron a Honduras. Sin embargo, todavía se debe disponer de una aeronave y contratar a una empresa especializada para desarrollar las operaciones. La inversión prevista asciende a unos 250,000 dólares, equivalentes a aproximadamente 6.7 millones de lempiras. El sector privado asumirá el costo, mientras que el Gobierno facilitará el desarrollo del programa. La ubicación de los vuelos se determinará de acuerdo con la presencia de sistemas nubosos que reúnan las condiciones adecuadas para la aplicación del producto. Por ello, no se puede garantizar que todos los sectores priorizados sean atendidos en fechas específicas.

Los resultados de la primera fase