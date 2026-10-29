Patrick Stewart: los personajes que hicieron historia en el cine

Antes de convertirse en una figura de Hollywood, Stewart construyó una sólida trayectoria teatral. Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, se acercó desde joven a la interpretación y encontró en William Shakespeare una de sus principales influencias. Se formó en la Bristol Old Vic Theatre School y, en 1966, ingresó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde desarrolló durante años su talento sobre las tablas. Su preparación clásica aportó profundidad a sus personajes en pantalla, incluso en historias de ciencia ficción y superhéroes. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al drama, un reconocimiento a una carrera que trascendió las producciones comerciales y mantuvo una estrecha relación con el teatro.