Patrick Stewart: los personajes que hicieron historia en el cine

El actor británico Patrick Stewart, recordado por encarnar al capitán Jean-Luc Picard y al profesor Charles Xavier, falleció a los 86 años. Su trayectoria abarcó más de seis décadas entre el cine, la televisión y el teatro.
La noticia fue confirmada este jueves por su entorno, que informó que el intérprete murió el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos, tras un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su partida deja una huella imborrable en dos de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.
Uno de los papeles más emblemáticos de Stewart fue el del capitán Jean-Luc Picard, comandante de la nave Enterprise en la serie “Star Trek: La nueva generación”. Emitida entre 1987 y 1994, la producción lo convirtió en una figura central de la ciencia ficción televisiva gracias a su interpretación de un líder reflexivo, firme y comprometido con la exploración del universo.
El personaje también llegó a la pantalla grande con “Star Trek: Generations” (1994), “Star Trek: Primer contacto” (1996), “Star Trek: Insurrección” (1998) y “Star Trek: Némesis” (2002). Años después, el actor retomó el papel en “Star Trek: Picard”, serie que concluyó en 2023 y permitió reencontrar al público con el veterano capitán.
Otro de sus personajes más recordados fue Charles Xavier, conocido como el profesor X, fundador de los X-Men. Stewart debutó en ese universo cinematográfico con “X-Men” (2000) y volvió a interpretar al mentor de los mutantes en títulos como “X2” (2003), “X-Men: La batalla final” (2006) y “X-Men: Días del futuro pasado” (2014), entre otras producciones.
En “Logan” (2017), el intérprete ofreció una versión más vulnerable y humana de Xavier, un personaje envejecido que acompaña a Wolverine en una historia marcada por la pérdida y el paso del tiempo. Su participación en la película fue especialmente significativa para los seguidores de la saga, pues mostró una faceta distinta del profesor y amplió el alcance emocional de su interpretación. También regresó brevemente al personaje en “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (2022).
Aunque sus papeles en “Star Trek” y “X-Men” lo acercaron a nuevas generaciones, la filmografía de Stewart incluye otros títulos destacados. En “Excalibur” (1981), dirigida por John Boorman, interpretó a Leondegrance, mientras que en “Dune” (1984), de David Lynch, dio vida a Gurney Halleck, el experimentado guerrero que acompaña a la familia Atreides.
Su versatilidad también quedó de manifiesto en “Robin Hood: Men in Tights” (1993), donde apareció como el rey Ricardo, y en “Green Room” (2015), un thriller de terror en el que interpretó a Darcy Banker, un personaje alejado de los héroes que marcaron buena parte de su carrera. Estos trabajos evidenciaron su capacidad para moverse entre la aventura, la comedia y las historias de tensión.
Antes de convertirse en una figura de Hollywood, Stewart construyó una sólida trayectoria teatral. Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, se acercó desde joven a la interpretación y encontró en William Shakespeare una de sus principales influencias. Se formó en la Bristol Old Vic Theatre School y, en 1966, ingresó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde desarrolló durante años su talento sobre las tablas. Su preparación clásica aportó profundidad a sus personajes en pantalla, incluso en historias de ciencia ficción y superhéroes. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al drama, un reconocimiento a una carrera que trascendió las producciones comerciales y mantuvo una estrecha relación con el teatro.
Fuera de los escenarios, Stewart habló públicamente sobre la violencia que presenció durante su infancia, cuando su padre maltrataba a su madre. Esa experiencia influyó en su compromiso con Refuge, organización británica que brinda apoyo a mujeres y menores afectados por la violencia doméstica. Su participación en iniciativas sociales mostró otra dimensión de un artista que también utilizó su voz para visibilizar causas humanas.