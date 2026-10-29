"Está bajo sedación": Revelan estado de salud de Laura Bozzo

Han surgido nuevos detalles sobre el estado de salud de la conductora Laura Bozzo tras su hospitalización.
La mañana de este jueves durante Venga La Alegría, Elizabeth Curiel reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de Laura Bozzo, quien permanece internada en el Hospital General de México.
De acuerdo con lo que contó en vivo, la familia y fans de la conductora han recibido buenas noticias y es que tras 15 días hospitalizada, ya fue extubada y además se sabe que dejó terapia intensiva.
"El martes 27, apenas antier por la tarde se le hicieron varios estudios de sangre y estudios de radiografías para poder evaluar esta situación y efectivamente fue trasladada al área de geriatría; le retiraron los medicamentos vasopresores y este martes por fin la extubaron", dijo al aire.
Ante el cuestionamiento de Flor Rubio y Ricardo Casares, Curiel agregó que al momento se sabe que la peruana de 75 años sigue inconsciente: "Los documentos dicen que no (está consciente), ella todavía está bajo sedación, pero bueno, mejorando un poquito cada día".
Tras revelarse que Laura Bozzo ya fue extubada, en Venga La Alegría también dieron una actualización de los documentos oficiales sobre su estado de salud en los que se revela qué es exactamente lo que le está pasando a la famosa y polémica estrella de 'Laura en América'. Además, de qué sigue ahora que tiene una ligera recuperación.
"Sin embargo, ella todavía necesita de una ventilación y lo que dicen los documentos es que ella tiene puntas de alta flujo aún, pero que su saturación está siendo muy buena, incluso casi ha sido normal los últimos días", sentenciaron desde una transmisión afuera del hospital.
Pese a las buenas noticias, conviene mencionar que la sepsis continúa como una emergencia médica que ya están tratando con, "diferentes antibióticos fuertes". Por supuesto, no es el único problema de salud que se le está tratando, pues continúa con una neumonía necrotizante y un derrame pleural, es decir, con líquido en los pulmones.
En ese sentido, desde el matutino de TV Azteca mencionaron que: "El pronóstico sigue siento reservado porque también recordemos, todos estos antecedentes crónicos que habíamos mencionado que ella padece, y esto retrasa esta recuperación que los médicos quisieran que se presentara".
Antes de concluir con la transmisión, se mencionó que por ahora la familia sigue a la espera de novedades respecto a la salud de Laura Bozzo y que: "No hay una fecha ni para saber si ella va a dejar este hospital, obviamente los médicos no lo pueden saber".