EHISA fortalece los aeropuertos con seis unidades contra incendios

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), adquirió seis camiones de bomberos de última generación Oshkosh Striker 6x6, completamente nuevos y cero kilómetros, para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en los aeropuertos que administra: el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez y el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson. De la flota total adquirida, EHISA ya ha recibido las primeras dos unidades, mientras que las cuatro restantes se incorporarán progresivamente en los próximos meses. Esta adquisición estratégica está orientada a fortalecer los servicios de salvamento, extinción de incendios y atención de emergencias, garantizando el estricto cumplimiento de las regulaciones y estándares aeroportuarios a nivel mundial.

“Esta decisión estratégica impulsada por la Gerencia General de EHISA, reafirma que la inversión en equipos especializados, modernos y confiables es una prioridad permanente para prevenir riesgos, proteger la integridad de los pasajeros y garantizar la continuidad operacional de nuestros aeropuertos”, destacó el licenciado Gustavo Moncada, gerente administrativo de EHISA. Durante la jornada, las autoridades de EHISA hicieron un reconocimiento especial a la visión estratégica del Gerente General, licenciado Roberto Eduardo Canahuati Arnold, por liderar este proyecto de alto impacto, así como a todo el personal de bomberos y equipos de respuesta rápida. La incorporación de estos camiones de alta tecnología respalda de manera directa su labor profesional en la primera línea de seguridad.

Geovany Sauceda, gerente de Operaciones de EHISA, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de reemplazar la flota existente y garantizar operaciones seguras para pasajeros y usuarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “EHISA, como una empresa responsable en la seguridad operacional, estamos comprometidos en obtener tecnología de punta para los aeropuertos, garantizar operaciones seguras, que nuestros pasajeros y usuarios se sientan tranquilos que están operando en un aeropuerto seguro”, expresó.

Pamy Marinakys, secretario de la Junta Directiva de EHISA, dijo que la adquisición de este equipo pone a Honduras en una posición de liderazgo en el control de seguridad aeroportuaria. Mencionó que este es un paso positivo en el camino de convertir a San Pedro Sula en un hub logístico.

Tecnología avanzada

Los ejecutivos internacionales de Oshkosh Corporation, provenientes de Wisconsin, Estados Unidos, tuvieron una destacada participación en el evento. Roberto Colón, gerente de Ventas Internacionales para Latinoamérica, expresó su satisfacción de participar en la presentación de las nuevas unidades de rescate contra incendios. “Estas unidades representan lo mejor de nuestra tecnología y cuentan con características que realmente hacen la diferencia”, expresó el representante de la compañía, quien destacó características como suspensión independiente TAC-4, eje de dirección trasero, sistema ecológico Eco EFP (por sus siglas en inglés), tecnología pump and roll (Bombear y Rodar) y sistemas modernos de extinción.

John Hans Quezada, ingeniero internacional, indicó que la entrega de las unidades representa un hito histórico y una inversión en el futuro, que va más allá que una transacción comercial, pues es el inicio de una relación duradera que se extiende al mantenimiento de las unidades. Junto a ellos, también participó Lempira Landa Blanco, representante de SOS Master, distribuidor autorizado de Oshkosh Corp. en Honduras. El acto contó con la presencia de autoridades del Gobierno de la República, representantes de la empresa privada, miembros de la comunidad aeroportuaria y medios de comunicación.