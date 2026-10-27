Banrural fortalece su presencia en el occidente del país con nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque

San Marcos de Ocotepeque, Honduras.

Como parte de su compromiso de mantenerse cerca de las comunidades y acompañar el crecimiento de las familias y empresas hondureñas, Banrural Honduras inauguró oficialmente su nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque, ampliando su presencia y capacidad de atención en el occidente del país. La nueva agencia está ubicada en Barrio Buenos Aires, entrada principal a San Marcos de Ocotepeque, frente a Supermercado El Descuento, en un punto estratégico que permitirá acercar los productos y servicios financieros de Banrural a los habitantes y sectores productivos del municipio y zonas aledañas.

El acto inaugural contó con la participación del licenciado Julio Figueroa, subgerente general de Banca de Personas de Banrural Honduras, autoridades municipales, clientes, empresarios, invitados especiales y colaboradores de la institución. Durante la ceremonia, Banrural reafirmó su compromiso de continuar ampliando su presencia y generar mayores oportunidades de acceso a soluciones financieras que respondan a las necesidades de las personas y de los diferentes sectores económicos de la zona. “La apertura de nuestra agencia en San Marcos de Ocotepeque representa mucho más que ampliar nuestra presencia física. Significa estar más cerca de nuestros clientes, conocer sus necesidades y acompañarlos en sus proyectos, negocios y metas. Llegamos con el compromiso de convertirnos en un aliado para el crecimiento de esta comunidad”, expresó el subgerente general de Banca de Personas de Banrural Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una oferta financiera para las familias y los sectores

productivos Desde la nueva agencia, Banrural pondrá a disposición de la población una amplia oferta de productos y servicios financieros, entre los que destacan remesas, cuentas de ahorro, créditos PyME, financiamiento para el sector agropecuario, tarjetas y seguros, además de otras soluciones diseñadas para atender las necesidades de las personas, familias, comerciantes, productores y empresas de la zona. A través de sus cuentas de ahorro, Banrural busca fomentar una cultura de planificación financiera y facilitar a las familias alternativas para administrar sus recursos y construir sus metas. Asimismo, mediante sus servicios de remesas, la institución acerca a las familias una opción para recibir los recursos enviados desde el exterior y acceder a otros servicios financieros. Banrural contará con alternativas de crédito PyME, orientadas a respaldar capital de trabajo, inversión y crecimiento de los negocios. De igual manera, y en línea con su vocación de desarrollo rural, ofrecerá soluciones de financiamiento para el sector agropecuario, acompañando a productores y actividades que contribuyen al dinamismo económico de la región.