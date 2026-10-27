  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Banrural fortalece su presencia en el occidente del país con nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque

Ubicada en el barrio Buenos Aires, en la entrada principal de San Marcos de Ocotepeque, frente a Supermercado El Descuento, la nueva agencia de Banrural Honduras acercará servicios como remesas, cuentas de ahorro y créditos a las familias, comerciantes y productores del occidente del país

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 09:15 -
  • Brand Studio
Banrural fortalece su presencia en el occidente del país con nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque

Banrural Honduras continúa fortaleciendo su presencia en el occidente del país con la apertura de una nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque.

 Fotos: Cortesía
San Marcos de Ocotepeque, Honduras.

Como parte de su compromiso de mantenerse cerca de las comunidades y acompañar el crecimiento de las familias y empresas hondureñas, Banrural Honduras inauguró oficialmente su nueva agencia en San Marcos de Ocotepeque, ampliando su presencia y capacidad de atención en el occidente del país.

La nueva agencia está ubicada en Barrio Buenos Aires, entrada principal a San Marcos de Ocotepeque, frente a Supermercado El Descuento, en un punto estratégico que permitirá acercar los productos y servicios financieros de Banrural a los habitantes y sectores productivos del municipio y zonas aledañas.

La nueva agencia de Banrural busca acercar sus productos y servicios financieros a las familias, emprendedores y empresas de la zona.

La nueva agencia de Banrural busca acercar sus productos y servicios financieros a las familias, emprendedores y empresas de la zona.

El acto inaugural contó con la participación del licenciado Julio Figueroa, subgerente general de Banca de Personas de Banrural Honduras, autoridades municipales, clientes, empresarios, invitados especiales y colaboradores de la institución.

Durante la ceremonia, Banrural reafirmó su compromiso de continuar ampliando su presencia y generar mayores oportunidades de acceso a soluciones financieras que respondan a las necesidades de las personas y de los diferentes sectores económicos de la zona.

“La apertura de nuestra agencia en San Marcos de Ocotepeque representa mucho más que ampliar nuestra presencia física. Significa estar más cerca de nuestros clientes, conocer sus necesidades y acompañarlos en sus proyectos, negocios y metas. Llegamos con el compromiso de convertirnos en un aliado para el crecimiento de esta comunidad”, expresó el subgerente general de Banca de Personas de Banrural Honduras.

Con esta apertura, Banrural reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de las familias y los sectores productivos del país.

Con esta apertura, Banrural reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de las familias y los sectores productivos del país.

Una oferta financiera para las familias y los sectores

productivos Desde la nueva agencia, Banrural pondrá a disposición de la población una amplia oferta de productos y servicios financieros, entre los que destacan remesas, cuentas de ahorro, créditos PyME, financiamiento para el sector agropecuario, tarjetas y seguros, además de otras soluciones diseñadas para atender las necesidades de las personas, familias, comerciantes, productores y empresas de la zona.

A través de sus cuentas de ahorro, Banrural busca fomentar una cultura de planificación financiera y facilitar a las familias alternativas para administrar sus recursos y construir sus metas. Asimismo, mediante sus servicios de remesas, la institución acerca a las familias una opción para recibir los recursos enviados desde el exterior y acceder a otros servicios financieros.

Banrural contará con alternativas de crédito PyME, orientadas a respaldar capital de trabajo, inversión y crecimiento de los negocios. De igual manera, y en línea con su vocación de desarrollo rural, ofrecerá soluciones de financiamiento para el sector agropecuario, acompañando a productores y actividades que contribuyen al dinamismo económico de la región.

La nueva agencia está ubicada en el barrio Buenos Aires, en la entrada principal a San Marcos de Ocotepeque, frente a Supermercado El Descuento.

La nueva agencia está ubicada en el barrio Buenos Aires, en la entrada principal a San Marcos de Ocotepeque, frente a Supermercado El Descuento.

Con esta nueva apertura, Banrural Honduras continúa fortaleciendo su estrategia de cercanía y atención, acercando sus productos, servicios y canales financieros a más comunidades del país.

La presencia en San Marcos de Ocotepeque responde al compromiso de la institución de contribuir al desarrollo económico y financiero de Honduras, brindando soluciones para las personas, familias, emprendedores, comerciantes, productores y empresas que diariamente trabajan por alcanzar sus objetivos.

Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias