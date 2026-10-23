Inauguran Residencial Santa Rosa: una nueva opción de vivienda en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las familias hondureñas tienen una nueva opción para construir su hogar en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de San Pedro Sula. Se trata de Residencial Santa Rosa, ubicada en el sector noreste de la ciudad, a solo tres minutos del bulevar del Norte. Residencial Santa Rosa surge como una respuesta a la necesidad de vivienda en San Pedro Sula. “Venimos con mucho entusiasmo a dar lo que más necesita la ciudad, que son espacios para hogares, expresó Reginaldo Panting, presidente de Proyectos, Vivienda y Construcción (Provico), durante la inauguración del proyecto. Y agregó: "Creemos que la familia se nutre de un hogar y lo que venimos aquí es a crear espacios para que la gente siente raíces y se sienta segura”.

El nuevo desarrollo residencial es impulsado por Provico, un grupo inmobiliario familiar con experiencia en proyectos urbanísticos como Villas Matilda, La Foresta y Plaza Foresta. Panting destacó el impacto económico que tendrá Residencial Santa Rosa, donde cerca de 200 familias construirán sus viviendas, lo que también generará empleo. “Cuando Santa Rosa esté terminado, esperamos que esto represente más de 1,000 millones de lempiras en inversión en San Pedro Sula”, resaltó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, detalló que la residencial generará más de 80 millones de lempiras en nuevos ingresos para la ciudad durante los próximos 20 años.

Panting también expresó el interés de Provico en continuar invirtiendo en San Pedro Sula más allá de Residencial Santa Rosa. Según indicó, la empresa ya cuenta con terrenos en zonas aledañas y otros puntos de la ciudad, lo que refleja una apuesta a largo plazo por el desarrollo urbano local. “Residencial Santa Rosa no es el final. Somos un grupo que cree en San Pedro Sula y sigue invirtiendo en San Pedro Sula”, resaltó.

Seguridad y amenidades

Residencial Santa Rosa ofrece 163 lotes de 10 por 20 metros, con superficies desde 288 varas cuadradas (v²) y servicios completos. El proyecto contempla un muro perimetral, control de acceso y una amplia entrada diseñada para evitar congestionamientos viales. También contará con espacios orientados al bienestar familiar, entre ellos un área social para eventos, amplias zonas verdes y un parque con juegos infantiles. Panting destacó la ubicación estratégica del proyecto, que facilita el acceso a bulevares y a servicios cercanos, como universidades, centros educativos y supermercados.

Un legado familiar

Residencial Santa Rosa tiene sus raíces en una historia familiar multigeneracional, lo que le confiere un significado que va más allá del desarrollo inmobiliario. Los terrenos, adquiridos originalmente por don Enrique Prieto cuando eran un guamil, evolucionaron hasta convertirse en una hacienda ganadera y, finalmente, en un proyecto residencial urbano. “Yo soy la cuarta generación. Lo que fue un guamil se volvió una hacienda. Lo que fue una hacienda hoy se convierte Residencial Santa Rosa”, relató Panting.

El presidente de Provico también destacó el reto que representó para la empresa concretar la inauguración del proyecto. “Una urbanización es de las obras más complejas en la Municipalidad de San Pedro Sula”, señaló. Asimismo, afirmó que han cumplido con todos los requisitos para desarrollar la residencial. “Eso significa que cada familia que viene aquí compra con la tranquilidad de que todo se hizo por la vía correcta”, agregó. Para más información o para la compra de lotes, llamar a la Lic. Fabiola Aguilar al 9867-5990 / 9465-1658

Empresas constructoras acompañan a los compradores

Provico pone a disposición de los hondureños los lotes, mientras que las empresas constructoras participantes se encargan de hacer realidad el proyecto de vivienda de los compradores. Entre los socios estratégicos figuran Desarrollos Inmobiliarios de Centroamérica (Dideca), Constructora Nuevo Horizonte, Analistas Financieros Inmobiliarios (Afinsa), NM Construcciones y Autoconsul. Edwin Fuentes, representante de Constructora Nuevo Horizonte, explicó que la empresa acompaña a los clientes durante todo el proceso, desde la precalificación bancaria y la preparación de la documentación hasta el financiamiento, la obtención de los permisos de construcción y la ejecución de la obra. Según Fuentes, la construcción de una vivienda tiene una duración aproximada de entre cuatro y seis meses. El financiamiento se ofrece a plazos de entre 20 y 30 años, mediante distintas alternativas, como el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y fondos propios de la banca. Estas opciones amplían las posibilidades de acceso para distintos perfiles de compradores. Para obtener más información e iniciar el proceso, los interesados pueden contactar a Lizeth Sánchez al teléfono 9795-5454.