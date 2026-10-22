Volcafe en Honduras premia a los mejores productores de occidente

Santa Rosa de Copán, Honduras.

Volcafe en Honduras, la exportadora de café más antigua del país, realizó la segunda edición de la competencia de cafés especiales “Café Gourmet”. Aunque este evento se ha llevado a cabo durante 11 años, esta es apenas su segunda edición en la región occidental del país. La iniciativa busca visibilizar la calidad del café producido en esta zona y reconocer el esfuerzo de los grupos de productores por fortalecer sus prácticas agrícolas y organizacionales. Entre los aspectos destacados se encuentran la inversión en fertilización, la organización comunitaria y la promoción de la participación de las mujeres en la cadena de valor del café, entre otros. “Café Gourmet es una iniciativa que tomó Volcafe en Honduras hace once años porque vio que era importante y necesario motivar al productor y reconocerle el esfuerzo que está haciendo”, expresó Gerardo Torres, director de Sostenibilidad de la compañía, durante el evento que reunió a 80 productores de esta región del país.

Volcafe en Hondurasatiende actualmente a 8,000 productores de café a nivel nacional, de los cuales 1,000 corresponden a la zona occidental. La iniciativa busca que los caficultores puedan “crecer más en el futuro, tener una comercialización directa con un exportador, obtener financiamiento y que su café sea comprado justamente”, agregó Torres. Torres indicó que las categorías de premiación van más allá de la calidad del producto final, pues reconocen el trabajo que hay detrás de alcanzar la excelencia. Café Gourmet se desarrolla en dos ediciones regionales: la de la zona centro-oriente, en Comayagua, y la de la zona occidental, en Copán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Premios Café Gourmet 2026

El primer lugar de Café Gourmet 2026 correspondió a Rudy Manuel Rodríguez, con una puntuación SCA de 91.66. El segundo lugar fue para Alex Omar Vásquez, quien obtuvo una puntuación SCA de 87.16, mientras que el tercer lugar lo ocupó César Neptalí Vásquez, con 87.15 puntos.

Premios por categoría

Este año se reconocieron siete categorías: • Volumen de café: Asociación de Productores de Café San Pedro.

• Mejor calidad: Junta de Productores de Café Nueva Visión El Encontradero.

• Más esforzado: Productores de Café Pulaje.

• Participación de la Mujer: Junta Rural de Productores de Café Santa Cruz.

• Mejor Organizado: Empresa Asociativa Campesina de Productores El Águila.

• Prácticas Socio-Ambientales: Nuevo Amanecer Las Planadas.

• Mayor volumen de venta de fertilizante: Productores de Café San Lucas.

Premios Volcafe Way

Los premios Volcafe Way constituyen un mecanismo de reconocimiento e incentivo para los productores, con perspectivas de crecimiento a futuro. Actualmente, contemplan las categorías de primer, segundo y tercer lugar, con la posibilidad de ampliarlas a medida que más productores alcancen altos niveles de productividad. Este año, el primer lugar fue para Oscar Armando Tábora, de El Rosario, Santa Rosa de Copán; el segundo lugar lo obtuvo José Isabel Mendes, de San Pedro de San Manuel de Colohete, Lempira; y el tercer lugar correspondió a José Balbino López, de Pulaje, San Manuel de Colohete, Lempira.

Aliados para elevar la productividad

Volcafe en Honduras cuenta con aliados comerciales que ayudan a mejorar la productividad cafetalera, como Disagro. Su representante, Rafael Valladares, destacó que, durante ocho años, gracias a esta relación, han desarrollado un proceso de mejora basado en análisis de suelo con laboratorios internacionales. Esta evolución ha permitido una toma de decisiones más precisa, resultando en el manejo de más de 50 fórmulas especiales en diferentes sectores. Por su parte, Bayer acompaña a la empresa con soluciones para el manejo de plagas y enfermedades del café. Su representante, Iván Padgett, invitó a los productores que aún no han implementado todas las técnicas de la metodología Volcafe Way se incorporen al plan de manejo. Enfatizó que la asistencia al evento ya representa un indicador de apertura al cambio y a la diferenciación en el mercado caficultor.

Productores agradecen apoyo de Volcafe en Honduras

El productor Oscar Armando Tábora relató que cuando comenzó a implementar la metodología Volcafe Way al principio tuvo dudas, pero cuando observó los resultados decidió intervenir todas sus parcelas. Tábora invitó a los productores a a realizar esta práctica y agradeció el apoyo de los técnicos de Volcafe en Honduras. Por su parte, el productor José Isabel Mendes señaló que visitar la finca modelo Las Moras fue determinante. “Quiero decirles que lo puse en práctica y ahora estoy viendo los resultados”, expresó. Mendes indicó que sin el apoyo de Volcafe en Honduras estos resultados no hubieran sido posibles, gracias a la transición de métodos tradicionales a métodos más tecnificados como Volcafe Way. Este cambio, afirmó, se refleja en la mejora de los viveros de café y en los resultados productivos observados tras tres años de trabajo continuo.